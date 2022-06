Lewandowski wyliczył błędy Polaków. Długa lista

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli Jakub Kamiński i Karol Świderski. Lewandowski miał swoje okazje, ale głównie wypracowane po indywidualnych akcjach. Kibice zdecydowanie za często widzieli go bezradnego, cofającego się po piłkę.

- Z przebiegu gry na pewno byliśmy lepszą drużyną, ale jest jeszcze dużo rzeczy, które możemy poprawić, które mogą nam pomóc, żebyśmy wyglądali jeszcze lepiej, łatwiej się nam grało, nawet z teoretycznie lepszym przeciwnikiem - przyznał w strefie wywiadów Lewandowski.

Oglądasz Robert Lewandowski po meczu z Walią

Bardziej szczegółową analizę kapitan reprezentacji przeprowadził podczas telewizyjnych wywiadów.

Polacy odwrócili losy meczu. Świetne otwarcie Ligi Narodów Środowy mecz... czytaj dalej » - Po takim meczu na pewno można stwierdzić, że rozgrywanie w środku pola to jest coś, co musimy poprawić - powiedział przed kamerą TVP Sport. - Także utrzymywanie się przy piłce, zagranie na dwa kontakty, zrobienie przewagi - to dziś szwankowało - zauważył.

- Dlatego po tym meczu trzeba zanalizować, jak przede wszystkim lepiej rozgrywać w środku pola, żebyśmy mieli spokój. Musimy zagrać szybciej z jednej strony na drugą, aby te korytarze i wolne miejsca na boisku się robiły. Wtedy można to wykorzystywać. To szwankowało. Pressing też nie wyglądał tak, jak powinien. Czasami doskakiwaliśmy za późno, nie przesuwaliśmy się tak, jak trzeba - wyliczał błędy kapitan Biało-Czerwonych.

"Nie mam takich okazji"

Ostatecznie wygrana może cieszyć. "Lewy" nie popada jednak w wielki optymizm.

Niespodziewani bohaterowie meczu. Oceniliśmy reprezentantów Polski Polska pokonała... czytaj dalej » - To, że wygraliśmy, na pewno cieszy. Ale z drugiej strony fajnie by było, żebyśmy wyciągnęli taktyczne wnioski po tym meczu - dodał.

Lewandowski w spotkaniu z Walią często cofał się w pobliże środkowej linii. Gol dla rywali padł zresztą po jego stracie w tym sektorze boiska. Nie w tym miejscu chcieliby oglądać "Lewego" polscy kibice.

- To na pewno nie jest moja ulubiona gra - ocenił doświadczony napastnik. - Fajnie by było dostawać piłkę blisko pola karnego, mieć sytuacje i pokusić się o bramkę. Tego nie mam za dużo, jeśli w ogóle, bo nie mam takich okazji. Dlatego szukam kontaktu z piłką, a także sposobu na to, żeby coś stworzyć i być w grze. Daleko od bramki ciężko jest dostać piłkę, dlatego próbuje czegoś nowego. Gra pozycyjna nie jest naszym wielkim atutem i to jest pole do poprawy - zakończył Lewandowski.

Źródło: PAP/EPA Robert Lewandowski nie dostaje za dużo podań w polu karnym

Biało-Czerwoni kolejne dwa spotkania grupy 4. dywizji A Ligi Narodów rozegrają na wyjeździe - 8 czerwca z Belgią w Brukseli oraz 11 czerwca z Holandią w Rotterdamie, a 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.