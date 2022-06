Niespodziewani bohaterowie meczu. Oceniliśmy reprezentantów Polski

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Walijczyków 5 czerwca czeka finał baraży o awans na mundial, dlatego ich selekcjoner oszczędzał tego dnia zdrowie kluczowych zawodników, jak Garetha Bale'a czy Aarona Ramseya. Wzięliśmy to pod uwagę, oceniając naszych kadrowiczów.

Kamil Grabara - 3. Debiut w pierwszej reprezentacji rozpoczął dość pewnie, dobrze spisując się na przedpolu. Przy straconej bramce chyba mógł jednak zachować się lepiej. Miał czas skuteczniejszą interwencję po strzale z dystansu.

Bartosz Bereszyński - 3,5. Solidny na prawej stronie boiska. Pracował w obronie, ale i potrafił dobrze podłączyć się do akcji ofensywnych. Po raz kolejny potwierdził, że można na niego liczyć.

Kamil Glik - 4. Kilkukrotnie zażegnał niebezpieczeństwo w swoim stylu, przerywając ataki rywali zdecydowanymi interwencjami. Może czasem brakowało mu szybkości i zwrotności, ale nadrabiał sercem i zaangażowaniem.

Jan Bednarek - 4. Obrońca angielskiego Southampton doskonale zna styl gry Brytyjczyków i widać to było na boisku. Czujny, dobrze się ustawiał, choć na początku drugiej odsłony Matondo zbyt łatwo zwiódł go w polu karnym.

Tymoteusz Puchacz - 3,5. Kilka niezłych dośrodkowań, ale jak to często bywa w jego przypadku, za wiele przytrafiło się i tych niedokładnych. Poza tym w defensywie zostawiał rywalom za dużo miejsca na skrzydle. Zrehabilitował się jednak po przerwie, zaliczając asystę przy bramce na 1:1.

Mateusz Klich - 3. Cofał się do obrońców, uczestnicząc w wyprowadzaniu piłki. Na początku meczu mógł nawet zapisać na swoim koncie asystę, gdy precyzyjnie dośrodkował na głowę Zielińskiego. Współpraca środkowych pomocników w tym meczu nie układała się jednak najlepiej. Zmieniony kwadrans po przerwie.

Grzegorz Krychowiak - 3. Biorąc pod uwagę doświadczenie, to właśnie w nim powinniśmy upatrywać lidera środka pola. Przeciwko Walijczykom Krychowiak zagrał jednak bardzo przeciętnie. Na tle takich przeciwników, bez ich liderów, mógł zaprezentować coś więcej.

Jacek Góralski - 3. Dobrze wiemy, jakie atuty ma ten pomocnik i przydawały się one w środę. Podążał jak cień za przeciwnikami, pokazał nawet, że stać go na posłanie zaskakującego prostopadłego podania. Trudno jednak o lepszą ocenę, gdyż środek pomocy tego dnia nie zachwycał.

Piotr Zieliński - 3. Zaczął mecz od zmarnowania doskonałego podania Klicha, gdy niecelnie główkował w dogodnej sytuacji. Zaliczył również kilka prostych strat i nie potrafił wykorzystać w pełni swoich umiejętności technicznych. Lepiej wyglądało to po przerwie, ale z pewnością stać go na więcej. Trzeba wziąć pod uwagę, że musiał dostosowywać się do zmian systemu gry.

Robert Lewandowski - 3,5. Współpraca lidera polskiej reprezentacji z kolegami z ofensywy wyglądała poniżej oczekiwań. W efekcie napastnik Bayernu często musiał cofać się po piłkę. W pierwszej połowie popisał się świetną indywidualną akcją, po której rywali uratowała instynktowna interwencja bramkarza. Tym razem skończył mecz bez gola.

Adam Buksa - 3. Jego wzrost (193 cm) przydawał się po obu stronach boiska. Z przodu potrafił dobrze zgrać piłkę pod presją przeciwnika, a we własnym polu karnym przerwać dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry. Z drugiej strony, gdyby dysponował lepszą zwrotnością, to pewnie wykorzystałby podanie od Puchacza wzdłuż bramki jeszcze przy bezbramkowym wyniku.

Rezerwowi

Jakub Kamiński - 4,5. Selekcjoner Czesław Michniewicz powołał na czerwcowe zgrupowanie liczną grupę zawodników, chcąc sprawdzić jak najwięcej opcji przed mistrzostwami świata w Katarze. 19-latek jak najbardziej potwierdził, że można na niego liczyć. Wszedł z ławki w drugiej połowie i zdobył piękną bramkę, dzięki której Polska wyrównała.

Karol Świderski - 4,5. Kolejny dżoker w talii Michniewicza. W końcówce najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym Walijczyków i przechylił szalę zwycięstwa na stronę Biało-Czerwonych.

Szymon Żurkowski - 3. Zmienił na boisku Klicha po godzinie meczu, ale nie popisał się niczym szczególnym.

Nicola Zalewski - 3. Dostał od trenera nieco ponad kwadrans na zbieranie doświadczenia w dorosłej reprezentacji narodowej. Czasem nieco zagubiony, ale ma ogromne możliwości i takie występy zaprocentują w przyszłości.

Kamil Grosicki - grał zbyt krótko.