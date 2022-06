Kamil Glik i "interwencja" godna najlepszych obrońców świata

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

W środę piłkarze reprezentacji Polski rozegrali pierwszy mecz w Lidze Narodów. Przed rozpoczęciem spotkania na boisko wyprowadziły ich dzieci. Jednak dziewczynka towarzysząca Glikowi była wyraźnie zaskoczona wrzawą zgotowaną zawodnikom przez licznie zgromadzonych kibiców na trybunach Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Źródło: Newspix Najmłodsi pojawili się na murawie razem z piłkarzami

Widząc, że coś jest nie tak, obrońca postanowił zareagować. Najpierw przytulił dziecko, by następnie szepnąć kilka słów do ucha. Poskutkowało niemal natychmiast. Po chwili na twarzy dziewczynki zagościł uśmiech. Być może Glik obiecał jej mały upominek z okazji Dnia Dziecka, który miał miejsce właśnie 1 czerwca.

Źródło: Newspix Między Glikiem i jedną z dziewczynek zawiązała się szczególna więź

Glik to wzór

Zachowanie Glika nie pozostało niezauważone. Na Twitterze aż roi się od pozytywnych komentarzy.

"Czy ja już pisałem tutaj, że Pan Kamil jest wielki?", "Bo Kamil Glik to jest najpierw człowiek, później piłkarz", "Sportowiec przez wielkie S", "Proszę Państwa, to jest wzór! Kamil Glik" – to tylko kilka wpisów odnoszących się do wspomnianej sytuacji.

Później etatowy reprezentant Polski zasłużył na kolejne pochwały, już po końcowym gwizdku. Biało-Czerwoni zdołali odwrócić losy spotkania i pokonali Walię 2:1, a Glik jak zwykle był ostoją defensywy.

Polacy rozegrają kolejne dwa spotkania grupy 4. dywizji A na wyjeździe: 8 czerwca z Belgią w Brukseli oraz 11 czerwca z Holandią w Rotterdamie, a 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.