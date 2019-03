Kiepski prognostyk przed mundialem. Reprezentacja do lat 20 przegrała z Niemcami

Reprezentacja Polski do lat 20 przegrała z Niemcami

Spotkanie odbyło się na stadionie miejskim w Bielsku-Białej, na którym ligowe starcia rozgrywa Podbeskidzie. Będzie to też jedna z aren mistrzostw świata drużyn do lat 20.



W 17. min Niemcy rozegrali koronkową akcję, zaś David Otto pokonał polskiego bramkarza. Trzy minuty później Biało-Czerwoni byli bliscy wyrównania, jednak po główce Serafina Szoty piłka odbiła się od poprzeczki.



W 75. min Siedey Fierde dostał piłkę w polu karnym Polaków, ale z ośmiu metrów strzelił ponad bramką. Po chwili ten sam zawodnik otrzymał dobre podanie z lewej strony i tym razem uderzeniem z bliska zmusił do kapitulacji golkipera.



Na siedem minut przed końcem Niemcy mogli zdobyć trzeciego gola, ale Davide Itter trafił piłką w poprzeczkę.

Kolumbia, Tahiti i Senegal

W mistrzostwach świata do lat 20 w Polsce będą rywalizować 24 drużyny, które rozegrają 52 mecze w Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Lublinie, Tychach oraz Bielsku-Białej.



Grupowymi rywalami Biało-Czerwonych na mundialu będzie Kolumbia, z którą zmierzą się w meczu otwarcia 23 maja (godz. 18 ) oraz Tahiti (26 maja, 20.30) i Senegal (29 maja, 20.30). Turniej potrwa do 15 czerwca. W Łodzi odbędzie się spotkanie otwarcia i finał imprezy oraz wszystkie mecze grupowe Biało-Czerwonych.

Polska - Niemcy 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 David Otto (17), 0:2 Sidney Friede (77).



Polska: Karol Niemczyński - Serafin Szota, Sebastian Walukiewicz, Jan Sobociński (46. Adam Chrzanowski), Adrian Gryszkiewicz (46. Adrian Benedyczak) - Jakub Bednarczyk (71. Mikołaj Kwietniewski), Adrian Stanilewicz, Radosław Kanach (71. Bartosz Slisz), Tymoteusz Puchacz (60. David Kopacz) - Dominik Stefczyk, Adrian Łyszczarz (83. Mateusz Bogusz).



Niemcy: Jan Bartels (46. Niclas Thiede) - Davide Itter, Luca Kilian, Paul Jaeckel, Iennart Czyborra (46. Gian-Luca Itter) - David Otto (46. Florian Krueger), Niklas Dorsch (60. Sidney Friede), Salih Oezcan (84. Manuel Wintzheimer), Dzenis Burnic, Aaron Opoku (46. Ridle Baku) - Mats Koehlert (46. Benjamin Goller).