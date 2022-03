Lewandowski trenował indywidualnie. Na szczęście nie brakuje pozytywnych informacji

Przypomnijmy, że kłopoty najlepszego strzelca Biało-Czerwonych rozpoczęły się jeszcze na jednym z treningów Bayernu Monachium. Następnie w środowy wieczór podczas zajęć z reprezentacją przed towarzyskim spotkaniem ze Szkocją (1:1) Lewandowski opuścił murawę z grymasem bólu w towarzystwie lekarza. Potyczkę na Hampden Park obserwował w całości z wysokości ławki rezerwowych. Występ Milika ze Szwecją wykluczony, Piątek walczy z czasem Arkadiusz Milik... czytaj dalej »

Wraca do formy

Polacy w piątek wieczorem przylecieli ze Szkocji do Katowic, a w sobotę trenowali już na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie w finale baraży podejmą Szwedów. Mecz o awans na mundial w Katarze odbędzie się w nadchodzący wtorek 29 marca o godz. 20:45.

Lewandowski na początku zaliczył indywidualną sesję z fizjoterapeutą. Odbył ćwiczenia z piłką przy bocznej linii boiska i po jego sposobie poruszania się trudno było dostrzec ślad po urazie kolana. Był skupiony i dynamiczny, co dobrze zwiastuje, przed nadchodzącym wyzwaniem. Dopisywał mu również humor, nie zabrakło żartów o postępach w nauce języka polskiego Mattiego Casha.

- "Lewy" przyjechał wcześniej, żeby się lepiej rozgrzać. Dołączy do drużyny. Będą ćwiczone stałe fragmenty gry i weźmie udział w tym treningu. Jak już mówiliśmy, u Roberta jest problem z więzadłem pobocznym kolana. To kontuzja, której doznał niedawno na treningu Bayernu. W sobotę miał robione badania i są one pozytywne, ale trzeba tę nogę wzmocnić, zwłaszcza mięsień czworogłowy uda, żeby obciążenie tego więzadła było mniejsze. To daje dużą nadzieję, graniczącą z pewnością, że będzie gotowy do meczu - uspokoił reporterów rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Oglądasz Wideo: tvn24 Robert Lewandowski trenował indywidualnie przed meczem ze Szwecją

Kilku zawodników z urazami

Wszystko wskazuje na to, że napastnik Bayernu Monachium będzie w pełni gotowy na Szwecję. Jego występ będzie kluczowy, tym bardziej że w ostatnim spotkaniu w Glasgow poważniejszych urazów nabawili się Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Boisko z kontuzją opuścił też Bartosz Salamon. Wiemy już, że dwaj ostatni nie zagrają we wtorek. Z problemami zdrowotnymi zmaga się również kilku innych kadrowiczów.

- Szymon Żurkowski ma naciągnięty mięsień przywodziciela, Kamil Glik ma naciągniętą "dwójkę", Wieteska w ostatnim meczu ligowym zderzył się głową z innym zawodnikiem i miał podejrzenie wstrząśnienia mózgu - wyliczał Kwiatkowski.

Dodał jednak, że większość graczy leczących urazy najprawdopodobniej będzie dostępna na finał baraży. Największe wątpliwości dotyczą Piątka.

Oglądasz Wideo: tvn24 Rzecznik PZPN o sytuacji zdrowotnej kadrowiczów przed meczem ze Szwecją



Zaczynamy trening! pic.twitter.com/LTJGjt0kzg — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 26, 2022





Wyjątkowi goście z Ukrainy

Reprezentantów Polski na chorzowskim stadionie przywitali młodzi piłkarze z Ukrainy. Chłopcy w wieku 11 i 14 lat z kijowskiego klubu Champion przyjechali do Polski jeszcze w dniu wybuchu wojny. Przybyli na turniej do Wrocławia. W sobotę mieli okazję porozmawiać z Biało-Czerwonymi, zebrać autografy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Kadrowicze przyjęli ich znakomicie i pomogli choć na chwilę zapomnieć o tragedii, jaka spotkała ich ojczyznę ze strony Rosji.