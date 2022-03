Trener Szwedów dokona zmian. Potencjalny skład na mecz z Polską

Biało-Czerwoni mieli 24 marca zagrać półfinał barażowy z Rosją w Moskwie, ale po wykluczeniu reprezentacji tego kraju przez FIFA - w związku z agresją zbrojną na Ukrainę - zwyciężyli walkowerem. W tej sytuacji awansowali bezpośrednio do finału. We wtorkowy wieczór zmierzą się ze Szwecją, która w półfinale pokonała u siebie po dogrywce Czechy 1:0.

Statystyki bezlitosne dla Polaków. Ponad 30 lat bez zwycięstwa ze Szwecją Osiem zwycięstw,... czytaj dalej » Spotkanie w Chorzowie musi wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu będzie dogrywka i ewentualnie rzuty karne. Stawką jest udział w katarskim mundialu.

Zawodnik Lecha z składzie Szwecji

Andersson dokona kilku zmian w składzie, o czym poinformował szwedzki dziennikarz Patrick Ekwall. Przeciwko Polsce od pierwszej minuty nie wystąpią zmagający się z problemami zdrowotnymi obrońca Joakim Nilsson i pomocnik Albin Ekdal. W składzie mają znaleźć się za to defensorzy Emil Krafth i Ludwig Augustinsson.

Ekdala w drugiej linii prawdopodobnie zastąpi gracz Lecha Poznań Jesper Karlstrom. Na lewym skrzydle ma biegać Dejan Kulusevski, który w półfinale barażowym pełnił rolę napastnika. Tym razem partnerem w ataku Alexandera Isaka będzie Robin Quaison.

Zlatan Ibrahimović, legenda szwedzkiej kadry, rozpocznie spotkanie z Polską na ławce rezerwowych. 40-letni napastnik przeciwko Czechom pauzował z powodu żółtych kartek.



- Nie zdradzę, ile minut zagra Zlatan. Porozmawiam z drużyną, wszystko zaplanujemy. Wiele będzie zależało od przebiegu gry. Mamy podstawowy plan, ale trzeba być elastycznym, możliwe są różne warianty. 12 lat temu ostatnio graliśmy w finałach MŚ. Czeka nas duże wyzwanie, ale myślę, że mamy dobre szanse. Polacy mają wielu piłkarzy silnych fizycznie - mówił na konferencji prasowej Andersson.

Oglądasz Wideo: SNTV Ibrahimović trenował z reprezentacją Szwecji przed meczem z Polską w finale baraży

Szwecja niewygodnym rywalem

Glik o rewanżu na Szwedach. "Los dał nam szansę" Kamil Glik... czytaj dalej » Szwedzi w przeszłości kilka razy okazywali się zbyt trudną przeszkodą dla Polaków. Tak było między innymi w eliminacjach mistrzostw Europy 2000 oraz 2004.



Obecne pokolenie naszych piłkarzy ma inne rachunki do wyrównania - za ubiegłoroczne mistrzostwa Europy. Wówczas, w ostatnim meczu fazy grupowej, Szwedzi wygrali 3:2 i awansowali do 1/8 finału (gdzie ulegli Ukraińcom), a Biało-Czerwoni zakończyli udział w turnieju.



Jeśli spojrzeć na ostatnie wyniki reprezentacji Szwecji - z jesieni 2021 roku - nie wyglądają one imponująco. Drużyna Anderssona przegrała wtedy trzy mecze na wyjeździe w eliminacjach mistrzostw świata. We wrześniu uległa Grecji 1:2, a w listopadzie Gruzji 0:2 oraz Hiszpanii 0:1.

Potencjalny skład Szwecji na mecz z Polską: Robin Olsen - Emil Krafth, Marcus Danielson, Victor Nilsson Lindeloef, Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski, Jesper Karlstrom, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Robin Quaison, Alexander Isak.

Początek finału barażowego o MŚ Polska - Szwecja o godzinie 20.45. Relacja i wynik na żywo w eurosport.pl.