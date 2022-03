Wysokie oceny Polaków za mecz ze Szwecją. W pełni na nie zasłużyli

22.03 | Robert Lewandowski o polskich piłkarzach grających w lidze rosyjskiej. - To ciężki temat - powiedział kapitan Biało-Czerwonych na konferencji prasowej.

Cudowny wieczór w Chorzowie. Polacy mają upragniony mundial Reprezentacja... czytaj dalej » Przed meczem trener Czesław Michniewicz zapowiedział, że reprezentacja Polski będzie płynnie przechodzić od ustawienia czterema obrońcami do gry trzema środkowymi i parą wahadłowych. Słowa dotrzymał. Piłkarzem krążącym między formacjami był Krystian Bielik, a do pokonywania wielu metrów wzdłuż linii bocznych zmuszeni byli Bartosz Bereszyński i Matty Cash.

Plan selekcjonera sprawdził się idealnie. Podobnie jak zmiana, której dokonał w przerwie. Grzegorz Krychowiak co prawda nie wybiegł na murawę Stadionu Śląskiego w podstawowym składzie, ale swoją postawą zasłużył na wielkie brawa. Podobnie jak Wojciech Szczęsny, który w polskiej bramce rozegrał doskonały mecz.

Skład Polaków (4-3-2-1): Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Krystian Bielik, Jacek Góralski, Jakub Moder - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Robert Lewandowski.

Wojciech Szczęsny – 5,5. Od pierwszego gwizdka niezwykle pewny punkt reprezentacji. Świetnie wyłapywał kolejne strzały Szwedów. W 19. minucie kapitalnie wybronił strzał Emila Forsberga. Po przerwie poradził sobie z groźnymi próbami Dejana Kulusevskiego, znów Forsberga i Mattiasa Svanberga. Perfekcyjny występ. Bezbłędny od pierwszej do ostatniej minuty.

Matty Cash – 5. Niezwykle aktywny po prawej stronie boiska. Już w 10. minucie ładnie dośrodkował w pole karne na głowę Lewandowskiego. Kwadrans później mógł sam strzelić gola, ale nie trafił w bramkę z dziewięciu metrów po świetnym podaniu Szymańskiego. Waleczny i nieustępliwy. Od razu widać, że piłkarz z Premier League. W drugiej połowie skupiony bardziej na obronie.

Kamil Glik – 5. Już na początku meczu zgłosił uraz, ale grał to samego końca. Wielkie serce, wielka ambicja. Mimo kontuzji był ważnym ogniwem linii obronnej. Silny, nieustępliwy i dobrze czytający grę. Przekonał się o tym m.in. Emil Forsberg, którego Glik w ostatniej chwili pozbawił piłki w korzystnej sytuacji. Drobne błędy wynikały przede wszystkim z faktu, że przez cały czas kulał na boisku. Nie do przejścia w drugich 45 minutach.

Jan Bednarek – 5. Bardzo pewny w swoich interwencjach. Imponował ustawieniem. Tak było chociażby w 20. minucie, gdy świetnie zablokował groźny strzał po ziemi Dejana Kulusevskiego. Osiem minut później sam mógł strzelić gola, ale jego strzał został wyłapany przez Robina Olsena. W 75. minucie miał kolejną sytuację, ale znów górą był szwedzki bramkarz. Rozliczyć go jednak trzeba przede wszystkim z gry w obronie, a ta wypadła bardzo dobrze.

Bartosz Bereszyński – 5. Zostawił na boisku mnóstwo sił. Aktywny w ofensywie, pewny w defensywie. Szybki, zwrotny, inteligentny. Choć lewa strona nie jest jego optymalną, nie dał tego odczuć. W końcówce "ukradł" wiele sekund dzięki swoim efektownym rajdom. Jeden z lepszych jego meczów w reprezentacji.

Polacy znowu elicie. Kiedy losowanie grup mistrzostw świata? To już pewne.... czytaj dalej » Krystian Bielik - 4,5. Choć meczów w reprezentacji ma ledwie pięć, przyszło mu pełnić niezwykle odpowiedzialną rolę wspierania duetu stoperów. Wywiązał się z niej dobrze. Jedyny poważniejszy błąd popełnił w 18. minucie, gdy stracił piłkę w środku pola. Na szczęście Szczęsny powstrzymał strzał rywali.

Jacek Góralski – 3,5. Miał szczęście, że w 37. minucie nie opuścił boiska z czerwoną kartką. Sędzia Daniele Orsato za atak korkami na piszczel Jespera Karlstroema ukarał go żółtą kartką, nie decydując się na konsultację VAR. Trener Michniewicz nie chciał ryzykować, w przerwie piłkarza Kairatu Ałmaty zmienił Grzegorz Krychowiak. Na boisku nieustępliwy, waleczny i twardy.

Jakub Moder - 4,5. Rozkręcał się z każdą minutą. Pierwszy groźny strzał z dystansu oddał w 63. Do tego momentu umiejętnie absorbował rywali, robiąc miejsce ofensywnie usposobionym Szymańskiemu i Zielińskiemu. Walczył na całej długości i szerokości boiska. Mniej widoczny od ofensywniej ustawionych kolegów, wykonał jednak kawał dobrej roboty.

Piotr Zieliński – 5. Ustawienie na boisku sprawiało, że mógł wiele uwagi poświęcić grze w ofensywie, ale mimo to dzielnie walczył też w obronie. Biegał, nie odpuszczał, był wsparciem dla kolegów nawet w grze obronnej. Z przodu nie był aż tak widoczny… do 72. minuty. Wówczas znakomicie wymusił błąd Marcusa Danielsona, samotnie popędził w kierunku szwedzkiej bramki i technicznym strzałem podwyższył prowadzenie na 2:0.

Sebastian Szymański – 5. Od początku niezwykle aktywny w ofensywie. Był motorem napędowym większości akcji w pierwszej połowie. Świetna lewa noga, z której korzystał przy dośrodkowaniach i stałych fragmentach gry. Potwierdził, że jest w kapitalnej formie. Trudno zrozumieć, jak Paulo Sousa mógł pozwolić sobie na pomijanie tak kreatywnego piłkarza w reprezentacji.

Robert Lewandowski – 5,5. Prawdziwy kapitan. Szczelnie kryty w pierwszej połowie, wracał po piłkę, pomagając w kreowaniu akcji. Gdy koledzy przedostawali się z nią w pobliże pola karnego rywali, siał popłoch w "szesnastce". Świetnie się zastawiał, absorbował uwagę obrońców. W 49. minucie skutecznie wykonał rzut karny po faulu na Krychowiaku. Nie zadrżała mu noga w najważniejszym momencie. Tylko postawie bramkarza goście zawdzięczają fakt, że po jednym ze znakomitych strzałów "Lewy" nie dorzucił kolejnego trafienia. Po wtorkowym meczu ma ich już na swoim koncie w reprezentacji 75.

Rezerwowi:

Grzegorz Krychowiak – 5. Trudno nie nazwać go jednym z bohaterów. W 47. minucie, kilka chwil po wejściu na boisku, świetnie wyprzedził w polu karnym Szwedów Karlstroema i wypracował rzut karny. To była przepustka do dalszych kapitalnych minut w wykonaniu Biało-Czerwonych. Potem skupił się na grze w destrukcji i goście w końcu przestali zbierać "drugie" piłki. Środek pola został zaryglowany.

Adam Buksa – Na boisku pojawił się w 89. minucie za kontuzjowanego Zielińskiego. Grał za krótko, by można było go ocenić.

Skala ocen: 6 - świetnie, 5 - bardzo dobrze, 4 - dobrze, 3 - dostatecznie, 2 - słabo, 1 - bardzo słabo.