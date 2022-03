Statystyki bezlitosne dla Polaków. Ponad 30 lat bez zwycięstwa ze Szwecją

Glik o rewanżu na Szwedach. "Los dał nam szansę" Kamil Glik... czytaj dalej » Polscy kibice nie mają dobrych wspomnień z meczów ze Szwecją. Najbliżsi rywale Biało-Czerwonych wygrali bowiem sześć ostatnich bezpośrednich spotkań. Ostatni korzystny wynik polska kadra odniosła w maju 1997 roku, kiedy towarzysko zremisowała z zespołem Trzech Koron w Sztokholmie 2:2.

Na zwycięstwo Polacy czekają jeszcze dłużej, bo od blisko 31 lat. Wówczas drużyna prowadzona przez Andrzeja Strejlaua pokonała towarzysko przeciwników 2:0 po golach Wojciecha Kowalczyka oraz Mirosława Trzeciaka.

48 lat od ostatniego ważnego zwycięstwa

W spotkaniach o punkty Biało-Czerwoni mierzyli się z ekipą Trzech Koron osiem razy. Tylko pierwsze z nich, w trakcie mundialu w 1974 roku, zakończyło się wygraną Biało-Czerwonych. Podopieczni Kazimierza Górskiego zwyciężyli wówczas 1:0 po bramce Grzegorza Lato.

W siedmiu kolejnych starciach Skandynawowie byli już bezbłędni. Po dwa razy zwyciężali w eliminacjach do mistrzostw świata w 1990 roku (2:1 w Solnej, 2:0 w Chorzowie), w eliminacjach Euro 2000 (1:0 w Chorzowie, 2:0 w Solnej) oraz w kwalifikacjach do Euro 2004 (3:0 w Sztokholmie, 2:0 w Chorzowie).

Szwecja wygrała także mecz trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy w 2021 roku. Podopieczni Janne Anderssona pokonali wówczas Polskę 3:2, zamykając Biało-Czerwonym drogę do fazy pucharowej tamtego turnieju.

Źródło: Getty Images Podczas Euro 2020 Szwecja wygrała z Polską 3:2

Wtorkowe spotkanie o awans do mundialu pomiędzy Polską a Szwecją zostanie rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek o godzinie 20.45. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Historia dotychczasowych meczów Polski ze Szwecją:

28.05.1922, Sztokholm: Szwecja - Polska 1:2 (0:1)

01.11.1923, Kraków: Polska - Szwecja 2:2 (1:1)

18.05.1924, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:1 (1:0)

01.11.1925, Kraków: Polska - Szwecja 2:6 (1:6)

03.10.1926, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (3:0)

01.07.1928, Katowice: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)

28.09.1930, Sztokholm: Szwecja - Polska 0:3 (0:2)

10.07.1932, Warszawa: Polska - Szwecja 2:0 (1:0)

23.05.1934, Sztokholm: Szwecja - Polska 4:2 (2:1)

23.06.1937, Warszawa: Polska - Szwecja 3:1 (2:0)

14.09.1947, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:4 (3:2)

07.10.1964, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:3 (2:3)

18.05.1966, Wrocław: Polska - Szwecja 1:1 (1:1)

26.06.1974, Stuttgart: Polska - Szwecja 1:0 (1:0) MŚ

12.11.1977, Wrocław: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)

21.08.1985, Malmoe: Szwecja - Polska 1:0 (0:0)

07.05.1989, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:1 (0:0) el. MŚ

25.10.1989, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:1) el. MŚ

21.08.1991, Gdynia: Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

07.05.1992, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:0 (3:0)

22.05.1997, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:2 (2:0)

31.03.1999, Chorzów: Polska - Szwecja 0:1 (0:1) el. ME

09.10.1999, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:0 (0:0) el. ME

11.06.2003: Sztokholm: Szwecja - Polska 3:0 (2:0) el. ME

10.09.2003, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:2) el. ME

05.06.2004, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1

23.06.2021, St. Petersburg: Polska - Szwecja 2:3 (0:1) ME

Bilans reprezentacji Polski w meczach ze Szwecją: 27 meczów: 8 zwycięstw, 4 remisy, 15 porażek.

Bilans bramkowy: 59:39 na korzyść Szwecji.