Kolejny ważny gest Lewandowskiego. Ukraińcy podziękowali

W Chorzowie Lewandowski nie mógł zachować się inaczej. Przygotowując się do meczu ze Szwedami, nie sposób było odciąć się od dramatu, który rozgrywa się za naszą granicą po tym, jak Rosja najechała Ukrainę.

Jak rzut karny i Lewandowski, to niemal zawsze gol Gdy Robert... czytaj dalej » - To nie był łatwy okres. Nie tylko dla nas, piłkarzy, ale też dla całego świata, Europy, dla Polaków - patrząc na to, co się dzieje za naszą granicą. Przygotowanie mentalne do tego meczu było dla nas wielkim wyzwaniem. Wyszliśmy z tego zwycięsko i to się najbardziej liczy - tłumaczył kapitan.

W jednym z najważniejszych meczów dla Polski ostatnich lat Lewandowski zdobył się na ważny gest wobec Ukrainy, przywdziewając opaskę w narodowych barwach naszych wschodnich sąsiadów. To w tej opasce na Stadionie Śląskim strzelił gola na 1:0, który utorował Polakom drogę na mistrzostwa świata w Katarze. Lewandowski paradował w niej przez cały wieczór. Świętował w niej zwycięstwo ze Szwedami 2:0 i awans na mundial. Opaskę eksponował do końca, nawet gdy na meczowy trykot założył okolicznościową koszulkę z okazji awansu.

Wcześniej zebrał już 27 tysięcy złotych

To nie pierwszy raz, gdy Lewandowski symbolicznie wsparł Ukrainę. Już parę dni po rosyjskiej agresji w podobnej opasce wystąpił w meczu Bundesligi. Na taki gest zdecydował się jako jedyny na boisku. "Jako sportowiec nie mogę udawać, że nic się nie dzieje" - napisał wówczas na Twitterze. Opaska z meczu Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt trafiła na aukcję, na której została sprzedana za 27 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przekazane na zakup materiałów pierwszej pomocy medycznej i ich transport do Ukrainy.

W przypadku opaski z meczu ze Szwecją można spodziewać się podobnego kroku kapitana reprezentacji Polski. Jego wtorkowy mały wielki gest już został doceniony za naszą wschodnią granicą.

Zdjęciem Lewandowskiego w ukraińskiej opasce pochwalił się w mediach społecznościowych Szachtar Donieck. "Dziękuję" - brzmi wpis ukraińskiego klubu, opatrzony właściwymi hashtagami.