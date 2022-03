Michniewicz skreślił sześciu piłkarzy. Kadra na mecz ze Szwecją

Biało-Czerwoni mieli 24 marca zagrać półfinał barażowy z Rosją w Moskwie, ale po wykluczeniu reprezentacji tego kraju przez FIFA - w związku z agresją zbrojną na Ukrainę - zwyciężyli walkowerem. W tej sytuacji awansowali bezpośrednio do finału. We wtorkowy wieczór zmierzą się ze Szwecją, która w półfinale pokonała u siebie po dogrywce Czechy 1:0.

Spotkanie w Chorzowie musi wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu będzie dogrywka i ewentualnie rzuty karne. Stawką jest udział w katarskim mundialu.

Polska - Szwecja: kadry meczowe

W 23-osobowej kadrze Polaków znaleźli się Krzysztof Piątek i Szymon Żurkowski. Ten pierwszy miał ranę na wysokości ścięgna Achillesa, która była skutkiem starcia z rywalem podczas czwartkowego sparingu ze Szkocją. Z kolei Żurkowski zmagał się z urazem mięśnia przywodziciela. O tym, że będą gotowi do gry, Michniewicz zapowiadał w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

Trener Biało-Czerwonych zdecydował, że przeciwko Szwecji trzecim bramkarzem będzie Kamil Grabara, a nie Bartłomiej Drągowski.

Z trybun mecz obejrzą także obrońca Marcin Kamiński, pomocnicy: Patryk Kun, Konrad Michalak, Przemysław Płacheta oraz Przemysław Frankowski.

Wcześniej było wiadomo, że w finale baraży nie będą mogli zagrać Arkadiusz Milik i Bartosz Salamon, którzy doznali kontuzji w Glasgow.

Problemów zdrowotnych nie uniknęli także Szwedzi. Szkoleniowiec Janne Andersson nie będzie mógł skorzystać z Albina Ekdala i Joakima Nilssona.

Kadra Polski:

bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Grabara;

obrońcy: Matty Cash, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca, Tymoteusz Puchacz, Kamil Glik, Krystian Bielik, Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska;

pomocnicy: Jacek Góralski, Jakub Moder, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski;

napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek.

Kadra Szwecji:

bramkarze: Robin Olsen, Andreas Linde, Kristoffer Nordfeldt;

obrońcy: Emil Krafth, Viktor Lindelof, Marcus Danielson, Pierre Bengtsson, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Carl Starfelt, Daniel Sundgren;

pomocnicy: Viktor Claesson, Emil Forsberg, Jesper Karlstrom, Jesper Karlsson, Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson, Dejan Kulusevski, Robin Quaison;

napastnicy: Branimir Hrgota, Alexander Isak, Zlatan Ibrahimović, Anthony Elanga.

Szwecja niewygodnym rywalem

Szwedzi w przeszłości kilka razy okazywali się zbyt trudną przeszkodą dla Polaków. Tak było między innymi w eliminacjach mistrzostw Europy 2000 oraz 2004.



Obecne pokolenie naszych piłkarzy ma inne rachunki do wyrównania - za ubiegłoroczne mistrzostwa Europy. Wówczas, w ostatnim meczu fazy grupowej, Szwedzi wygrali 3:2 i awansowali do 1/8 finału (gdzie ulegli Ukraińcom), a Biało-Czerwoni zakończyli udział w turnieju.



Jeśli spojrzeć na ostatnie wyniki reprezentacji Szwecji - z jesieni 2021 roku - nie wyglądają one imponująco. Drużyna Anderssona przegrała wtedy trzy mecze na wyjeździe w eliminacjach mistrzostw świata. We wrześniu uległa Grecji 1:2, a w listopadzie Gruzji 0:2 oraz Hiszpanii 0:1.

Początek finału barażowego o MŚ Polska - Szwecja o godzinie 20.45. Relacja i wynik na żywo w eurosport.pl.