"Ostatnio musiałem przepraszać za błąd". To była kluczowa zmiana Michniewicza

We wtorkowy wieczór trener Czesław Michniewicz postawił w środku pola na Góralskiego, piłkarza mało efektownego, ale zadziornego. Typowy walczak. W sam raz na równie twardo grających Szwedów, ale Michniewicz przestrzegał w przedmeczowym wywiadzie przed jednym. Jeśli Góralski szybko zostanie ukarany żółtą kartką, będzie miał problem.

Upomnienie, rzecz jasna, było po jednym z fauli w 38. minucie. Michniewicz nie ryzykował kolejnej kartki, w przerwie ściągnął z boiska pomocnika Kajratu Ałmaty. W jego miejsce pojawił się Krychowiak, którego rolę w reprezentacji kwestionuje się od dłuższego czasu (w ostatnim sparingu ze Szkocją zaprezentował się blado), ale to on był bohaterem akcji w minucie 48., gdy został powalony w polu karnym. Jedenastkę chwilę później wykorzystał Lewandowski.

Było 1:0, co podcięło skrzydła przeważającym w pierwszej połowie gościom.

Źródło: Newspix Grzegorz Krychowiak wypracował rzut karny w meczu Polska - Szwecja

Grzegorz Krychowiak: ostatnio musiałem przepraszać

Krychowiak do końca finału barażowego nie zawiódł, Polacy wygrali 2:0 i w listopadzie wybiorą się do Kataru na mistrzostwa świata.



Lewandowski nie ma wątpliwości. "Najtrudniejszy karny w życiu" Robert... czytaj dalej » - Ostatnio musiałem przepraszać za błąd, dziś przyszedłem z uśmiechem - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Krychowiak, nawiązując do spotkania ze Słowacją w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, w którym po czerwonej kartce osłabił zespół. Skończyło się wstydliwą porażką 1:2.



Przypomniał, że w Chorzowie zrewanżowali się Szwedom za porażkę - podobnie jak ze Słowacją - na Euro 2020. - Dokonaliśmy czegoś fantastycznego. Zasługujemy na to, by pojechać na mundial i zagrać na nim dużo lepiej niż poprzednio - zaznaczył.



- To nie był łatwy mecz, przeciwnik był bardzo doświadczony. Najważniejsze, że zespół nie wyszedł na "miękkich nogach", a pokazał charakter. Ważne było, by nie stracić bramki. Po zdobyciu pierwszej poczuliśmy, że awansujemy na mistrzostwa świata - dodał.



32-letni pomocnik podkreślił, że każdy rezerwowy wchodzący na boisko chce udowodnić trenerowi, że ten się pomylił przy ustalaniu składu. - Kiedy dostałem szansę, chciałem udowodnić, że zasługuję na miejsce w jedenastce i chcę grać. Sukces smakuje bardzo dobrze. Cały zespół z trenerem na czele wykonał fantastyczną pracę w krótkim czasie - podsumował.

To czwarty kolejny awans polskich piłkarzy na wielki turniej. Do każdego swoją cegiełkę dokładał Krychowiak.

Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski (49' - rzut karny), Zieliński (73')

Polska: Wojciech Szczęsny - Krystian Bielik, Kamil Glik, Jan Bednarek - Matty Cash, Jakub Moder, Jacek Góralski(46' Grzegorz Krychowiak), Piotr Zieliński (89' Adam Buksa), Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński - Robert Lewandowski.

Szwecja: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindeloef, Marcus Danielson (80' Zlatan Ibrahimović), Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski, Jesper Kalstroem (67' Mattias Svenberg), Kristoffer Olsson (80' Jesper Karsson), Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison (67' Anthony Elanga).