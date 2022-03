"Zasypiam i budzę się ze Szwedami przed oczami"

TAK RELACJONOWALIŚMY KONFERENCJĘ PRASOWĄ PRZED MECZEM POLSKA -SZWECJA

Dla Michniewicza, który niedawno zastąpił na stanowisku Paulo Sousę, będzie to dopiero drugi mecz w roli selekcjonera. I od razu największe trenerskie wyzwanie w karierze. Został zapytany o to, jak odniesie się do tego, że jest nazywany "specjalistą od spraw beznadziejnych".

- Nie uważam się za takiego specjalistę, takich osób nie ma. Czasami się udaje, czasami nie. Jeśli chodzi o przygotowanie do meczu, to staram się to robić jak najlepiej. Oczywiście nie wszystko przekazuję zawodnikom - oznajmił.

Pragmatyczni Szwedzi

- Jeśli chodzi o Szwecję, to mamy mnóstwo materiału. To jest mecz, kiedy jeden mały błąd może coś zmienić, więc będziemy się starali ich unikać. Szwedzi są bardzo pragmatyczni. Lubią swoją grę. Będziemy starali się nie tylko dotrzymać im tempa, ale zagrać na swoich warunkach. U Szwedów też jest kilka kontuzji.

W ostatnich dniach nowy trener Polaków miał spory ból głowy. Wszystko przez urazy, które trapiły zawodników. Kontuzje wyeliminowały z meczu ze Szwedami Bartosza Salamona i Arkadiusza Milika. Problemy ze zdrowiem mieli Glik, Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski. Ten drugi nie zagrał w czwartkowym meczu w Szkocji.

- Piątek wyjdzie na dzisiejszy trening. Otrzymałem informację, że ma opatrunek, który zabezpiecza go przed infekcją. Wierzę, że będziemy mogli go zgłosić do spotkania Z Robertem wszystko w porządku, wczoraj brał udział w całym treningu. Podobnie Szymon Żurkowski.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski, Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Bartosz Bereszyński

Oczywiście selekcjoner był także pytany o skład i taktykę na mecz. Zapewnił, że ta jest już ustalona i nie dojdzie do zmian w porównaniu do ostatniego spotkania i tego, co sobie zaplanował na samym początku.

- Gdy wiedzieliśmy, że możemy trafić na Szwecję, postanowiliśmy, że zagramy trójką obrońców środkowych. Wypadł Salamon, ale mamy inne opcje. Nie zmienimy taktyki. Moim marzeniem byłoby, żeby na lewym wahadle i środkowym obrońcy występowali piłkarze typowi lewonożni. Co do tego, kto zagra, to trzeba się uzbroić w cierpliwość.

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz o byciu specjalistą do spraw beznadziejnych i przygotowaniu do meczu ze Szwecją

- Skład zawodnicy już znają. O Szwedach wiem wystarczająco dużo. Zasypiam i budzę się ze Szwedami przed oczami. Dużo wiem o zawodnikach, ich życiu, kto przebiera psa w koszulkę reprezentacji. Kogo mama grała w piłkę ręczną, kogo tata w piłkę. Wiemy, kto z nich daje sprowokować, a kto nie - zapewnił.

- Faworyta nie ma. Oni mają "Ibrę", a my "Lewego". Gramy u siebie, więc kilka procent jest po naszej stronie. Wiemy, że Szwedzi przegrali w Gruzji i w Grecji. Ale wiemy, że to jeden mecz i wszystko się może wydarzyć. Od lat nie możemy ich pokonać, ale ja pamiętam akurat ten z początku lat 90., kiedy Polacy wygrali.

"Nie czuję presji, czuję wyróżnienie"

Dziennikarze zauważyli, że w takim meczu Polacy nigdy nie grali, co może wiązać się z dodatkowym obciążeniem. Michniewicz przyznał, że zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowił, aby podeszli do spotkania w odpowiedni sposób.

- Wiedzą, że muszą wejść na wyższy poziom. Ja nie czuję presji, czuję się wyróżniony i to samo mówię zawodnikom. Nie możemy nakładać jej na siebie dodatkowo. Chcę, żeby wyszli i zagrali na swoim poziomie, żeby niczego nam nie zabrakło w tej grze - powiedział.

- Mamy wszystko, żeby spełnić nasze marzenia. Piłkarzy i trenera (śmiech), atmosferę w drużynie, mam nadzieję, że taka też będzie na trybunach, To jest sport. Chciałbym wam powiedzieć tu już teraz, że jedziemy do Kataru, ale to jest sport i musimy na to ciężko zapracować. Same słowa nic nie znaczą - zakończył.

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz o Piątku, Lewandowskim i Żurkowskim

Krótsza droga w barażach

Szwedzi w półfinale baraży pokonali na swoim stadionie reprezentację Czech. Polacy, którzy po decyzji FIFA o dyskwalifikacji Rosjan awans do finału uzyskali bez gry, tego samego dnia zremisowali na wyjeździe we wspomnianym meczu ze Szkocją.

Mecz Polska - Szwecja rozpocznie się we wtorek o godz. 20.45. Sędzią głównym będzie Włoch Daniele Orsato. Relacja na żywo ze spotkania w eurosport.pl.

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się w piątek.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się w 21 listopada, zakończą 18 grudnia.