Michniewicz po meczu reprezentacji: uzyskałem odpowiedź, której nie chciałem uzyskać

22.03 | Robert Lewandowski o polskich piłkarzach grających w lidze rosyjskiej. - To ciężki temat - powiedział kapitan Biało-Czerwonych na konferencji prasowej.

Zobacz, co powiedział Czesław Michniewicz podczas konferencji prasowej przed meczem Szkocja - Polska.

Polacy uratowali remis w doliczonym czasie, ale ich gra może niepokoić W ostatnim teście... czytaj dalej » Polacy mieli problemy ze stwarzaniem sytuacji, ale ostatecznie zremisowali, gdy w 94. minucie rzut karny wykorzystał Krzysztof Piątek. To niestety jedna z nielicznych dobrych wiadomości po meczu ze Szkocją. Te najgorsze dotyczą urazów Arkadiusza Milika i przede wszystkim Bartosza Salamona.

Michniewicz o stanie zdrowia Salamona

- Uzyskałem dziś odpowiedź na pytanie, której nie chciałem uzyskać. Kontuzji doznał Bartek Salamon, którego mocno przymierzaliśmy do tego meczu finałowego. Uważaliśmy, że pasowałby idealnie do naszej trójki obrońców. Niestety los sprawił, że na pewno nie zobaczymy go w tym meczu i bardzo żałuję. Dlatego musimy poszukać innej opcji na tę pozycję - wyznał Michniewicz na pomeczowej konferencji prasowej.

Później dodał, że o urazie Milika sztab wiedział dużo wcześniej, od dłuższego czasu zmaga się z naciągnięciem mięśnia dwugłowego, ale regularnie grał w Marsylii. - Poczuł dyskomfort w udzie, dlatego dokonaliśmy zmiany - zaznaczył.

Trudny mecz dla Zielińskiego i Krychowiaka

Nie udało się zrealizować wszystkich planów dotyczących zmian.

- Chcieliśmy jeszcze sprawdzić Patryka Kuna i Bartka Bereszyńskiego na wahadle, ale dwie kontuzje nieco nam zmieniły plany. W efekcie ci dwaj zawodnicy (Matty Cash i Arkadiusz Reca - red.) grali cały mecz, czego chcieliśmy uniknąć - dodał.

Ze Szkocją słabiej spisali się między innymi doświadczeni Piotr Zieliński i Grzegorz Krychowiak, który w tym roku rozegrał zaledwie jeden mecz.

- To było trudne spotkanie dla Piotrka Zielińskiego, bo nie utrzymywaliśmy piłki. Nie stworzyliśmy mu warunków, dlatego był mniej widoczny. Myślę, że we wtorek będzie inaczej - stwierdził Michniewicz.

Piątek: trudny mecz, brakowało nam spokoju Jeśli można kogoś... czytaj dalej » - Wszyscy chcieliśmy poznać odpowiedź, na ile Grzesiek może nam pomóc. Dla niego to też był trudny mecz, więcej czasu spędzał na odbieraniu piłki, nie miał wielu opcji do podania. Nie chcę go teraz oceniać na gorąco, porozmawiamy po spotkaniu. Ocenimy, czy będzie nam w stanie pomóc od początku, bądź od której minuty - wypowiedział się na temat piłkarza AEK Ateny.

Teraz Szwecja

Wiadomo już, że Polska 29 marca w finale baraży zagra ze Szwecją, która po dogrywce pokonała Czechów 1:0.

- Spodziewaliśmy się, że zagramy ze Szwedami. Mamy dużo materiałów poświęconych tej reprezentacji, ale dojdą kolejne po dzisiejszym meczu - powiedział krótko selekcjoner.

- Mecz ze Szwecją będzie zupełnie inny, od starcia ze Szkocją - dodał.

Spotkanie Polska - Szwecja odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek wtorkowego meczu zaplanowano na 20.45.