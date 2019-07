Nie grali, a spadli. Polacy niżej w rankingu FIFA

- Powróciły nasze schematy. Zaczęliśmy od fundamentów i było nam łatwiej grać. Nie kombinowaliśmy, dostosowaliśmy się do warunków i przeciwnika. To było zasłużone zwycięstwo i fajnie, że strzeliliśmy kilka goli - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Lewandowski o reprezentacji: z każdym meczem będziemy się rozkręcali Reprezentacji... czytaj dalej » Mimo spadku, Polacy pozostają zdecydowanie najwyżej sklasyfikowaną drużyną spośród tych rywalizujących w grupie G eliminacji Euro 2020. Najbliższy rywal Biało-Czerwonych w eliminacjach mistrzostw Europy - Słowenia, zanotowała awans o dwie lokaty i jest 63.

Z kolei na 27. miejsce z 26. spadła Austria - najwyżej notowany rywal podopiecznych selekcjonera Jerzego Brzęczka w kwalifikacjach. Pozostali przeciwnicy Polski to Macedonia Północna - 71., Izrael - 84. oraz Łotwa - 134.

Ameryka i Afryka do góry

Do kilku zmian doszło w światowej czołówce. Canarinhos zamienili się miejscami z mistrzami świata po triumfie w mistrzostwach Ameryki Południowej. Pozostałe ekipy rywalizujące w Copa America również zanotowały znaczący awans - Urugwaj na piątą pozycję, Kolumbia na ósmą, Argentyna na dziesiątą, a Wenezuela na 26.

Awanse zaliczyły też zespoły walczące o mistrzostwo strefy CONCACAF. Triumfator turnieju Meksyk - z 18. miejsca na 12., finalista Stany Zjednoczone - z 30. na 22., a nieoczekiwany półfinalista Haiti - ze 101. na 83.

Podobnie rzecz miała się z ekipami z Afryki. Największy awans ze wszystkich drużyn na świecie (o 28 miejsc) zanotował zwycięzca Pucharu Narodów Afryki - Algieria, na 40. pozycję. Finalista Senegal po awansie o dwie lokaty znalazł się na 20. Po 12 miejsc zyskały Nigeria (33.) i Madagaskar (96.).



Czołówka rankingu FIFA:

(w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):

1. (1.) Belgia 1746 pkt

2. (3.) Brazylia 1726

3. (2.) Francja 1718

4. (4.) Anglia 1652

5. (8.) Urugwaj 1637

6. (5.) Portugalia 1631

7. (6.) Chorwacja 1625

8. (13.) Kolumbia 1622

9. (7.) Hiszpania 1617

10. (11.) Argentyna 1610

...

20. (19.) Polska 1550

27. (26.) Austria 1498

63. (65.) Słowenia 1363

71. (73.) Macedonia Płn. 1333

84. (82.) Izrael 1286

134. (137.) Łotwa 1086