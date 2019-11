Bramka marzenie, Lewandowski zatańczył z obrońcami. "Najładniejsza raczej nie"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

Szalony mecz na Narodowym. Pięć goli i zwycięstwo na koniec eliminacji Co to był za... czytaj dalej » We wtorkowy wieczór w Warszawie Polacy bardzo szybko chcieli zrewanżować się za wrześniową porażkę ze Słoweńcami i już w trzeciej minucie objęli prowadzenie po strzale Sebastiana Szymańskiego. Przy okazji jednak kontuzji doznał Kamil Glik. Szybko okazało się, że bez niego obrona Biało-Czerwonych nie jest monolitem. W 14. minucie Słoweńcy przeprowadzili bardzo składną akcję, którą wykończył celnym strzałem Tim Matavz.

Lewandowski: strzał bardziej precyzyjny niż piękny

Od tego momentu goście poczuli się pewniej na boisku. Groźniejsze akcje stwarzali jednak gospodarze. Bliski zdobycia bramki był Lewandowski, którego uderzenie głową w 35. minucie obronił Jan Oblak.



W 54. minucie kapitan reprezentacji Polski miał wreszcie powody do radości. Napastnik Bayernu popisał się kapitalną indywidualną akcją niczym Leo Messi. Najpierw świetnie oszukał dwóch obrońców, pognał prawą stroną, nawinął kolejnych rywali i chociaż kąt do bramki był ostry, oddał strzał. Oblak pokonany. To jego 61. bramka w kadrze narodowej.



Lewandowski is scoring goals for fun every game this season!pic.twitter.com/TXKlqmejSQ — The Flash (@Odriozolite) November 20, 2019

- Czy najładniejsza? Najładniejsza raczej nie, bo strzał był bardziej precyzyjny niż piękny, ale tak zamierzałem i fajnie, że tak się skończyło - opisał swoje trafienie Lewandowski, który umocnił się na czele klasyfikacji strzelców wszech czasów w polskiej kadrze. O 13 trafień wyprzedza Włodzimierza Lubańskiego oraz o 16 Grzegorza Latę. Jeden pechowiec, trzech bohaterów. Oceny za mecz Polska - Słowenia Na zapiaszczonym... czytaj dalej »

"Prosta gra"

I chociaż Polacy mieli szanse na kolejne gole, w 61. minucie z wyrównania cieszył się Josip Ilicić. Piłkarze Jerzego Brzęczka nie dali jednak za wygraną i w 81. minucie po raz trzeci objęli prowadzenie. Znowu duży udział przy bramce miał Lewandowski. Nasz kapitan ładnie rozegrał akcję, przytrzymał piłkę, a po chwili przerzucił ją na prawą stronę do Kamila Grosickiego, który głową dośrodkował do stojącego przed bramką Jacka Góralskiego. Defensywny pomocnik trafił do siatki, strzelając - podobnie jak wcześniej Szymański - swojego pierwszego gola w kadrze.

- To była fajna akcja. Kątem oka widziałem, że ten drugi słupek jest wolny, wystarczyło tylko dograć do Kamila. Ten dobrze, że zobaczył Jacka i zagrał do niego głową. Piłka nożna jest prostą grą, ale jak przekombinujesz i poszukasz nie tych zagrań, co potrzeba, to sobie utrudniasz - relacjonował "Lewy", dla którego był to 112. mecz w narodowych barwach. A dla Polaków ósme zwycięstwo w ostatnim, dziesiątym meczu eliminacji.

- Zagraliśmy fajny mecz, mocno ofensywny z naszej strony. Szkoda tych dwóch straconych goli, ale pomimo tego potrafiliśmy strzelić trzy. Na pewno takie mecze mogą się zdarzyć, jednak chwała chłopakom, że za każdym razem potrafili zadać cios. To był mecz, który też pokazał, nad czym powinniśmy pracować. Z biegiem czasu w eliminacjach nabieraliśmy doświadczenia, korzystaliśmy z niego i zrozumieliśmy, że konieczna jest cierpliwość. Również dziś i dzięki temu mamy trzy punkty - oświadczył Lewandowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lewandowski: zasłużone zwycięstwo. Wiemy nad czym mamy pracować

- Do mistrzostw jest siedem miesięcy, ale dla nas to są tak naprawdę dwa, trzy tygodnie, jeśli zsumujemy czas, który mamy w marcu i czerwcu. Każdą jednostkę treningową trzeba wykorzystać na maksa. To nie jest tak, jak w klubie, gdzie jest mnóstwo czasu, żeby szlifować każdy element. Jeśli będziemy trenować, jak należy, wtedy są szanse, że coś się uda - stwierdził kapitan.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 10

25

18-5 2. Austria 10

19

19-9 3. Macedonia Północna 10

14

12-13 4. Słowenia

10

14

16-11 5. Izrael

10

11

16-18 6. Łotwa

10

3 3-28

Polska – Słowenia 3:2 (1:1)

Sebastian Szymański (3), Robert Lewandowski (54), Jacek Góralski (81) - Tim Matavz (14), Josip Ilicic (61).



Żółte kartki: Polska – Arkadiusz Reca, Grzegorz Krychowiak, Tomasz Kędziora; Słowenia – Jasmin Kurtic.

Czerwona kartka: Jasmin Kurtic (Słowenia – 86., za drugą żółtą).

Sędzia: Daniel Siebert (Niemcy). Widzów 53 946.



Polska: Wojciech Szczęsny – Łukasz Piszczek (45+3. Tomasz Kędziora), Jan Bednarek, Kamil Glik (7. Artur Jędrzejczyk), Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (86. Kamil Jóźwiak), Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki – Robert Lewandowski.

Słowenia: Jan Oblak – Petar Stojanovic, Miha Blazic, Miha Mevlja, Jure Balkovec – Josip Ilicic, Rene Krhin, Jasmin Kurtic, Jaka Bijol (72. Miha Zajc), Benjamin Verbic (85. Rajko Rep) – Tim Matavz (89. Haris Vuckic).