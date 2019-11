Zieliński nie może się przełamać. "Jak przyjdzie jedna bramka, to przyjdą i kolejne"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

W drugiej połowie, chwilę po tym, jak Robert Lewandowski strzelił gola na 2:1, pomocnik Napoli otrzymał świetne podanie od Kamila Grosickiego. Niestety, jego uderzenie obronił Jan Oblak. Zaraz potem Słoweńcy wyrównali stan meczu.

- Trzeba uderzyć lepiej, po prostu. Nie wiem, czy strzeliłem w niego, czy wyciągnął rękę - relacjonował Zieliński, który ostatniego gola w kadrze strzelił w debiucie selekcjonera Jerzego Brzęczka. Było to w Bolonii w meczu z Włochami we wrześniu 2018 roku. Bramka marzenie, Lewandowski zatańczył z obrońcami. "Najładniejsza raczej nie" 61. bramka... czytaj dalej »

Zieliński: pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę

- Lubię zdobywać bramki. Od dłuższego czasu tego nie robię, ale myślę, że jak już przyjdzie ta jedna, to później przyjdą kolejne - stwierdził.

Więcej szczęścia miał za to Jacek Góralski i to on w końcówce strzelił zwycięskiego gola na 3:2. - Jacek jest zawodnikiem, przy którym łatwiej się gra piłkarzom teoretycznie bardziej ofensywnym. Jego obecność na pewno pozwala podejmować większe ryzyko, bo jest świadomość, że w razie niepowodzenia on wyczyści zagrożenie. Podobnie jest z Grześkiem Krychowiakiem czy Krystianem Bielikiem. Myślę, że w każdej formacji mamy dużo jakości - uważa Zieliński.

Polacy z ośmioma zwycięstwami i 25 punktami wygrali grupę eliminacyjną. - Jesteśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. Cieszymy się z osiągniętego wyniku, a w dwóch ostatnich spotkaniach na pewno pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Na mistrzostwach Europy stać nas na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku. Będziemy chcieli jak najlepiej przygotować się do tego turnieju, a mecze kwalifikacyjne po zapewnieniu sobie awansu były pierwszym etapem przygotowań. Zespół cały czas się rozwija, idziemy w dobrym kierunku - podsumował.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 10

25

18-5 2. Austria 10

19

19-9 3. Macedonia Północna 10

14

12-13 4. Słowenia

10

14

16-11 5. Izrael

10

11

16-18 6. Łotwa

10

3 3-28

Polska – Słowenia 3:2 (1:1)

Sebastian Szymański (3), Robert Lewandowski (54), Jacek Góralski (81) - Tim Matavz (14), Josip Ilicic (61).



Polska: Wojciech Szczęsny – Łukasz Piszczek (45+3. Tomasz Kędziora), Jan Bednarek, Kamil Glik (7. Artur Jędrzejczyk), Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (86. Kamil Jóźwiak), Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki – Robert Lewandowski.

Słowenia: Jan Oblak – Petar Stojanovic, Miha Blazic, Miha Mevlja, Jure Balkovec – Josip Ilicic, Rene Krhin, Jasmin Kurtic, Jaka Bijol (72. Miha Zajc), Benjamin Verbic (85. Rajko Rep) – Tim Matavz (89. Haris Vuckic).