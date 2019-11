Jeden pechowiec, trzech bohaterów. Oceny za mecz Polska - Słowenia

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Wojciech Szczęsny - 4. Co miał obronić, to obronił, co miał puścić, to puścił. Przy strzałach Tima Matavza i Josipa Ilicicia nie miał żadnych szans. Kapitalna interwencja główką poza polem karnym w drugiej części gry.

Łukasz Piszczek - 4. Z konieczności zamiast pół godziny rozegrał prawie całą pierwszą połowę. Obrońca Borussii Dortmund zakończył grę w reprezentacji z 66 meczami na koncie. Jak zwykle nie zszedł poniżej pewnego poziomu.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Łukasz Piszczek w kadrze ostatni raz

Kamil Glik - grał za krótko, by go oceniać. Na pewno pechowiec meczu. Z powodu złamania nosa opuścił boisko już w 7. minucie.

Jan Bednarek - 3. Szybko osierocony przez Glika od początku miał pod górkę. Dwa stracone gole solidarnie obciążają konto całej defensywy, w tym obrońcy Southampton, który nie wybił się ponad przeciętność.

Arkadiusz Reca - 3. Nieszczególny występ obrońcy SPAL. Na swoje nieszczęście odpowiadał za Ilicicia, który miał dzień konia. Przy jednej z akcji słoweńskiego pomocnika Atalanty ratował się faulem, za co zapłacił żółtą kartką.

Sebastian Szymański - 5. Wszędzie było go pełno. Bez dwóch zdań najbardziej aktywny zawodnik na boisku. Spektakularny gol nie tylko nie zaspokoił jego głodu, ale wręcz wyostrzył mu apetyt. Pomocnik Dynama Moskwa udowodnił, że jest już gotowy na grę w pierwszym składzie reprezentacji Polski.

Źródło: Newspix Sebastian Szymański może być ważnym graczem kadry

Jacek Góralski - 5. Słoweńcy odbijali się od niego jak od ściany. Kiedy konstruowali jakiś atak, to tak, by pomocnik Łudogorca nie znalazł się na ich drodze. Jak zwykle grał na granicy faulu, ale ostatecznie nie trafił do notatnika sędziego. Pierwszy gol w kadrze i od razu na wagę trzech punktów.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Góralski strzelił na 3:2

Grzegorz Krychowiak - 3. Długo nie mógł znaleźć sobie miejsca na boisku. Nieustępliwy w ataku, potrafił oddawać po dwa strzały w jednej akcji. Zarobił niepotrzebną żółtą kartkę za dyskusje.

Kamil Grosicki - 4. Przez całe spotkanie dwoił się i troił, by dograć jak najlepsze piłki do kolegów. A zagrywał do wszystkich po kolei. Upragnioną asystę przy jego nazwisku dało mu nieoczekiwanie dopiero strącenie piłki do Góralskiego.

Piotr Zieliński - 3. I w pierwszej, i w przede wszystkim drugiej połowie miał okazje, które powinien zamienić przynajmniej na jednego gola. A tak po raz kolejny może sobie pluć w brodę, bo został przyćmiony przez kolegów.

Robert Lewandowski - 5. We wtorek przyczajony tygrys, ukryty smok. Odgrywał drugoplanową rolę, ale kiedy było trzeba, to brał sprawy w swoje ręce. W drugiej połowie popisał się dwiema indywidualnymi akcjami z najwyższej półki. Najpierw sam trafił do bramki, potem w równie efektownym stylu wypracował gola Góralskiemu.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Lewandowski znów pokazał kunszt

Rezerwowi:

Artur Jędrzejczyk - 3. Zagrał z konieczności za kontuzjowanego Glika. Wszedł bez rozgrzewki już w 7. minucie, ale do końca sprawiał wrażenie nieobecnego.

Tomasz Kędziora - 3. Pojawił się na boisku w doliczonym czasie pierwszej połowy za bohatera wieczoru Łukasza Piszczka, jednak nie okazał się wartością dodaną.

Kamil Jóźwiak - grał za krótko, by go oceniać.