Przegrany wyścig z czasem. Obrońca opuszcza zgrupowanie

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Wtargnął na boisko i ruszył do "Lewego". 15-latek tłumaczy, dlaczego to zrobił Realizacja marzeń... czytaj dalej » 30-letni obrońca Lokomotiwu Moskwa to największy pechowiec kadry. 14 listopada minęła dekada od jego debiutu, przez te wszystkie lata cieszył się zaufaniem kolejnych selekcjonerów, ale w ostatnich miesiącach fortuna mu nie sprzyja. U Brzęczka, głównie z powodu urazów, zagrał tylko dwa razy i na kolejny występ będzie musiał poczekać przynajmniej do wiosny.

"Zabrakło kilku dni"

Rybus kontuzji mięśniowej nabawił się jeszcze przed przyjazdem do Polski, na rozgrzewce poprzedzającej ostatni mecz moskiewskiej ekipy. W Warszawie się jednak stawił i wraz ze sztabem medycznym pracował, by wrócić do pełni sprawności. O występie w niedzielę w Jerozolimie nie było mowy, ale nadzieje na grę ze Słowenią pozostawały.

W poniedziałkowe przedpołudnie rozwiał je rzecznik kadry. "Maciej Rybus opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Uraz mięśniowy, którego doznał przed ostatnim meczem ligowym wyeliminował go z udziału również w drugim meczu eliminacyjnym ze Słowenią. Terapia wdrożona podczas zgrupowania przyniosła szybkie efekty, ale do bezpiecznego występu zawodnika w meczu zabrakło kilku dni. W związku z tym zawodnik wrócił do klubu, aby kontynuować stopniowy powrót do pełnego treningu" - napisał w mediach społecznościowych Jakub Kwiatkowski.



1/2 Maciej Rybus opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Uraz mięśniowy, którego doznał przed ostatnim meczem ligowym wyeliminował go z udziału również w drugim meczu eliminacyjnym ze Słowenią. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) November 18, 2019





Wobec absencji Rybusa niemal pewny miejsca na lewej stronie defensywy może być Arkadiusz Reca. Brzęczek może zdecydować się również na wariant z Bartoszem Bereszyńskim, którego sprawdzał już na tej pozycji.

Wtorkowe spotkanie będzie pożegnaniem z kadrą dla Łukasza Piszczka. Doświadczony piłkarz ma wyjść w podstawowym składzie na prawej obronie.

Biało-Czerwoni są już pewni awansu na Euro 2020.