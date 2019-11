Glik szybko opuścił boisko. Złamany nos i problem Brzęczka

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Brawa na stojąco i szpaler. Wzruszony Piszczek pożegnał się z reprezentacją Wyszedł na boisko... czytaj dalej » Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Piotra Zielińskiego, pod bramką Słoweńców doszło do sporego zamieszania. Jan Oblak zmuszony był piąstkować futbolówkę, jednak w tym momencie zderzył się z Glikiem. Obaj upadli na murawę, a strzałem sprzed pola karnego prowadzenie Polsce dał Szymański.

Nie chciał schodzić

Zarówno Oblak, jak i Glik długo się nie podnosili i musieli skorzystać z pomocy medycznej. Gorzej na tym wyszedł obrońca reprezentacji Polski, który z podejrzeniem złamania nosa musiał opuścić boisko.

Było widać, że jest zły, nie chciał schodzić z murawy, ale sztab medyczny jasno przekazał mu, że nie może kontynuować spotkania. Już w 7. minucie zastąpił go Artur Jędrzejczyk.

Ponieważ jeszcze przed przerwą boisko opuścił Łukasz Piszczek, który rozgrywał pożegnalny mecz w reprezentacji, oznaczało to, że w drugiej połowie selekcjoner Jerzy Brzęczek będzie mógł dokonać tylko jednej zmiany.

Kiedyś złamał nos koledze

Co ciekawe, w 2017 roku Glik brał udział w podobnej sytuacji. Wtedy jednak nie on był ofiarą. Do zdarzenia doszło na treningu Monaco, kiedy to Polak w przypadkowej interwencji złamał nos swojemu ówczesnemu koledze z drużyny Tiemoue Bakayoko. Francuz musiał po tym grać w specjalnej masce.



Thanks Kamil@kamilglik25#teamasmhttps://t.co/QXjP4B1R0y — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 30 kwietnia 2017





Być może teraz maska będzie potrzebna Glikowi. Wcześniej z takiego atrybutu musieli korzystać m.in. Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak.

POLSKA - SŁOWENIA 3:2 (1:1)

Sebastian Szymański (3), Robert Lewandowski (54), Jacek Góralski (81) - Tim Matavz (14), Josip Ilicic (61).



Żółte kartki: Polska - Arkadiusz Reca, Grzegorz Krychowiak, Tomasz Kędziora; Słowenia - Jasmin Kurtic.

Czerwona kartka: Jasmin Kurtic (Słowenia – 86., za drugą żółtą).

Sędzia: Daniel Siebert (Niemcy). Widzów 53 946.



Polska: Wojciech Szczęsny - Łukasz Piszczek (45+3. Tomasz Kędziora), Jan Bednarek, Kamil Glik (7. Artur Jędrzejczyk), Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (86. Kamil Jóźwiak), Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki - Robert Lewandowski.

Słowenia: Jan Oblak - Petar Stojanovic, Miha Blazic, Miha Mevlja, Jure Balkovec - Josip Ilicic, Rene Krhin, Jasmin Kurtic, Jaka Bijol (72. Miha Zajc), Benjamin Verbic (85. Rajko Rep) - Tim Matavz (89. Haris Vuckic).