Brzęczek zapowiada: będą zmiany

Kolejna kontuzja w kadrze. Dwóch obrońców opuściło już zgrupowanie Coraz większe... czytaj dalej » Wiadomo, że od pierwszej minuty wystąpi Łukasz Piszczek, który rozstał się z kadrą po mundialu w Rosji półtora roku temu, ale we wtorek oficjalnie pożegna się z drużyną narodową.



- Umówiliśmy się z Łukaszem, że zagra od początku i potrwa to około 30 minut - przyznał selekcjoner.



To będzie 66. spotkanie Piszczka w kadrze.

Osłabieni, ale zabezpieczeni

We wtorek nie zagrają na pewno kontuzjowani Maciej Rybus i Bartosz Bereszyński. Obaj opuścili już zgrupowanie. Pierwszy ma problem z mięśniem uda, drugiego czeka operacja, bo uszkodził łąkotkę.



- Nie mamy problemów z obsadą obrony. Są zawodnicy w kadrze, którzy mogą występować na lewej i prawej stronie defensywy. Jesteśmy zabezpieczeni w tej formacji - zapewnił Brzęczek.

Zmiany w porównaniu do ostatniego spotkania będą, to pewne. - Nie będzie to zmieniało naszej strategii, taktyki i tego, co robiliśmy dotychczas, jeśli chodzi o mecze eliminacyjne - podkreślił trener.

Polska już w październiku zapewniła sobie awans do Euro 2020. Po sobotniej wygranej w Jerozolimie z Izraelem 2:1 wiadomo, że Biało-Czerwoni zakończą zmagania w grupie G na pierwszym miejscu.



Brzęczek zapewnił, że jego piłkarze potraktują mecz ze Słowenią poważnie: - Zagramy na własnym stadionie i zawsze chcemy tutaj wygrywać, walczyć o trzy punkty.



Ponad rok temu, na początku eliminacji, Polacy przegrali ze Słowenią 0:2.

- Nie podchodzimy do tego spotkania na zasadzie rewanżu. Przez pierwsze 35 minut do momentu straty bramki graliśmy dobrze. Ale tak jest w piłce nożnej, że jedna bramka zmienia losy spotkania. Takie porażki też są czasem ważne, bo to był dla nas trudny okres, który musieliśmy przetrwać. W następnych meczach prezentowaliśmy się już lepiej. Porażki w budowaniu silnej drużyny są ważne - zaznaczył na koniec.

PROGRAM WTORKOWYCH MECZÓW GRUPY G:

Macedonia Północna - Izrael (Skopje, 20.45)

Łotwa - Austria (Ryga, 20.45)

Polska - Słowenia (Warszawa, 20.45)