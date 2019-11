Święto na Stadionie Narodowym. Polacy poszukają rewanżu za jedyną porażkę

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Wtargnął na boisko i ruszył do "Lewego". 15-latek tłumaczy, dlaczego to zrobił Realizacja marzeń... czytaj dalej » Od początku eliminacji drużyna Jerzego Brzęczka nie błyszczała. To jednak nieistotne, bo konsekwentnie wygrywała mecz za meczem i styl schodził na drugi plan. Po fatalnym wrześniu i jedynej dotąd porażce (0:2 ze Słowenią w Lublanie) przyszedł październik i bardziej przekonujące występy z Łotwą i szczególnie Macedonią Północną.

W minioną sobotę Biało-Czerwoni zgarnęli kolejny komplet punktów, tym razem wygrywając w Jerozolimie z Izraelem.

Polska - Słowenia: o której godzinie mecz?

Ostatnim akordem udanych kwalifikacji będzie rewanżowe spotkanie ze Słowenią. Mecz Polska - Słowenia zostanie rozegrany we wtorek 19 listopada o godzinie 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Arbitrem spotkania będzie Niemiec Daniel Siebert.

Oglądaj Wideo: tvn24 Środowy trening reprezentacji Polski w Warszawie

Kontuzje w reprezentacji

Reprezentacja Polski przystąpi do wtorkowego spotkania osłabiona. Urazy sprawiły, że w poniedziałek zgrupowanie opuścili Maciej Rybus i Bartosz Bereszyński.

- Nie mamy problemów z obsadą obrony. Są zawodnicy w kadrze, którzy mogą występować na lewej i prawej stronie defensywy. Jesteśmy zabezpieczeni w tej formacji - zapewnił Brzęczek na przedmeczowej konferencji prasowej.

Żaden z kontuzjowanych defensorów nie grał w meczu w Izraelu, ale selekcjoner i tak zapowiedział zmiany w składzie. Pewnym jest, że mecz na prawej stronie obrony rozpocznie Łukasz Piszczek, dla którego będzie to pożegnanie z reprezentacją Polski.

Polacy w drugim koszyku

Wygrana w Izraelu zapewniła Polakom zwycięstwo w grupie G i przedłużyła nadzieje na miejsce w pierwszym koszyku podczas losowania grup już samego Euro. By Biało-Czerwoni znaleźli się w gronie najlepszych ekip, spełnionych musiało być kilka warunków. Po kolejnych dwóch dniach eliminacji wiadomo już, że Polska nie znajdzie się w gronie sześciu najlepszych zwycięzców grup i będzie losowana z drugiego koszyka.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 9

22

15-3 2. Austria 9

19

19-8 3. Słowenia

9

14

14-8 4. Macedonia Północna

9

11

11-13 5. Izrael

9

11

16-17 6. Łotwa

9

0 2-28