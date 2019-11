"Pastwisko" na Narodowym. Fatalna murawa przeszkadzała w grze

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Tak relacjonowaliśmy mecz Polska - Słowenia

Gołym okiem było widać, że z płytą boiska na Stadionie Narodowym po raz kolejny nie jest dobrze. Przypomnijmy, że pierwsze problemy zaczęły się jeszcze w 2012 roku, kiedy to podczas mistrzostw Europy z powodu fatalnego stanu murawy odwołano treningi Czechów i Portugalczyków.

Przez lata nie zdołano znaleźć rozwiązania. Murawa przeszkadzała piłkarzom podczas niedawnego meczu z Macedonią Północną (2:0), a po marcowym spotkaniu z Łotwą pojawiły się podejrzenia, że trawa została… pomalowana.

Wściekły kopnął w murawę

I tym razem problem powrócił. Jeszcze na treningach piłkarza ponoć alarmowali Jerzego Brzęczka, że ślizgają się na murawie. Nie inaczej było już w trakcie spotkania. W pierwszej połowie Sebastian Szymański nie doszedł do podania, bo wcześniej nie zdołał utrzymać równowagi na nierównej płycie boiska.

Na tym oczywiście nie koniec. Jacek Góralski stracił piłkę, a nie pomogła mu w tym murawa. Po chwili wściekły kopnął w nią dwukrotnie. Podobnych sytuacji było więcej.

Jedyny plus jest taki, że Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans na Euro 2020 i nie musieli wygrać za wszelką cenę. Natomiast nie zmienia to faktu, że problem jest duży i w kolejnych meczach o punkty, tym razem w eliminacjach do mistrzostw świata lub spotkaniach Ligi Narodów, może okazać się to fatalne w skutkach.

"Pastwisko"

Sytuację krótko na Twitterze skomentował Rafał Gikiewicz. Bramkarz Unionu Berlin nazwał murawę na PGE Narodowym "pastwiskiem". Trudno się z nim nie zgodzić.



Pastwisko straszne — Rafał Gikiewicz (@gikiewicz33) November 19, 2019

Mimo trudnych warunków, niesieni dopingiem Polacy pokonali Słowenię 3:2. Tym samym w całych eliminacjach zdobyli 25 punktów.

Polska – Słowenia 3:2 (1:1)

Bramki: Sebastian Szymański (3), Robert Lewandowski (54), Jacek Góralski (81) - Tim Matavz (14), Josip Ilicic (61)



Polska: Wojciech Szczęsny – Łukasz Piszczek (45+3. Tomasz Kędziora), Jan Bednarek, Kamil Glik (7. Artur Jędrzejczyk), Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (86. Kamil Jóźwiak), Jacek Góralski, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki – Robert Lewandowski.



Słowenia: Jan Oblak – Petar Stojanovic, Miha Blazic, Miha Mevlja, Jure Balkovec – Josip Ilicic, Rene Krhin, Jasmin Kurtic, Jaka Bijol (72. Miha Zajc), Benjamin Verbic (85. Rajko Rep) – Tim Matavz (89. Haris Vuckic).