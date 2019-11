Brzęczek odpowiedział na zaczepkę Słoweńca. "To my jesteśmy na mistrzostwach"

Video: tvn24

Robert Lewandowski: zabieg w grudniu, daty jeszcze nie znam

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

