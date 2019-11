"Pożegnanie Piszczka przy pełnych trybunach". Wielkie zainteresowanie biletami na mecz ze Słowenią

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

21.3 | Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek w środę trenowali już z drużyną trenera Adama Nawałki, która we Wrocławiu przygotowuje się do meczów towarzyskich z Nigerią i Koreą Południową. Mimo mroźnej aury na reprezentację pod stadionem ponownie czekała duża grupa fanów.

Piszczek i debiutant z Lecha. Brzęczek powołał kadrę na mecze z Izraelem i Słowenią Kamil Jóźwiak... czytaj dalej » Kadrowicze Jerzego Brzęczka zbiorą się w Warszawie w poniedziałek. Najpierw przygotowywać się będą do meczu, który zostanie rozegrany w Jerozolimie. Po nim do drużyny dołączy Piszczek.

47 tysięcy sprzedanych

Starcie ze Słowenią zaplanowano na wtorek 19 listopada na godz. 20.45. Jak wynika z informacji przekazanych we wtorek przez Macieja Sawickiego, bilety na mecz cieszą się wielką popularnością i wszystko wskazuje na to, że na Stadion Narodowy przyjdzie komplet publiczności.

"47 tysięcy biletów już sprzedanych! Pożegnanie Łukasza Piszczka będzie przy pełnych trybunach" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oznacza to, że w tamtym momencie w kasach pozostawało około 10 tysięcy wejściówek. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż rozpoczęła się 17 października, a do meczu wciąż prawie dwa tygodnie, można założyć, że rozejdą się wszystkie.



Ceny biletów wahają się od 80 do 180 złotych.

Eliminacje Euro 2020: sytuacja w grupie Polaków

Za Polakami osiem meczów eliminacji do przyszłorocznego Euro, a awans mają już w kieszeni. W listopadowych spotkaniach jest jednak o co walczyć. Ich stawką będzie miejsce w pierwszym koszyku podczas losowania grup już samego turnieju.

Na Stadionie Narodowym święto będzie podwójne, bo po raz ostatni w kadrze zagra Piszczek. Obrońca Borussii Dortmund ma wystąpić przez 30 minut, po czym zejdzie z murawy i pożegna się z publicznością. Będzie to jego 66. spotkanie w reprezentacji.