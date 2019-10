Trener młodych Polaków: tworzy się drużyna

To było trzecie zwycięstwo Biało-Czerwonych w kwalifikacjach do turnieju finałowego, który w 2021 roku odbędzie się w Słowenii i na Węgrzech. Dzięki wygranej w Łodzi po golu Mateusza Bogusza w 79. minucie piłkarze Michniewicza przewodzą w tabeli grupy 5.

Opiekun Biało-Czerwonych ocenił, że spotkanie z Serbią było bardzo trudne, a kluczem do zdobycia trzech punktów okazała się koncentracja i realizacja planu.

- Były różne momenty w tym meczu, ale nie brakowało też takich, w których byliśmy lepszym zespołem i mieliśmy swoje sytuacje. Graliśmy w określony sposób, świadomie oddaliśmy przedpole przeciwnikowi, po to, żeby nie dać się skarcić, jak Bułgaria (w poprzedniej kolejce uległa Serbom 0:1). Staraliśmy się odbierać piłkę trochę niżej, co stwarzało nam okazję do kontrataków - mówił Michniewicz. Kadra U-21 stanęła na wysokości zadania. Serbowie wracają z niczym Polska pokonała w... czytaj dalej »

"Brak czasu nam doskwierał"

W październikowych spotkaniach młodzieżowa reprezentacja Polski zdobyła cztery punkty, w piątek zremisowała w Jekaterynburgu z Rosją 2:2. - Przed tymi meczami zakładałem, żeby przede wszystkim było widać, co chcemy robić na boisku. Myślę, że przeciwko Serbii i Rosji było widać, w jakich sposób chcemy budować akcje, w jaki bronić, wykorzystywać swoje atuty - tłumaczył szkoleniowiec.

Michniewicz zwracał uwagę, że młodzieżowa kadra zmieniła się po czerwcowych mistrzostwach Europy we Włoszech i San Marino. Doszło do niej m.in. kilku reprezentantów, którzy występowali rozgrywanych w kraju mistrzostwach świata do lat 20.

- Jesteśmy młodą reprezentacją. Po mistrzostwach Europy zostało niewielu zawodników, a część grała w pierwszej kadrze. Cieszę się, że tam dostają swoje szanse. Musieliśmy jednak włożyć więcej pracy i energii, żeby tę drużynę zbudować. Brak czasu bardzo nam doskwierał. Dziś jesteśmy już po drugim zgrupowaniu. Chłopcy coraz lepiej się rozumieją, tworzy się drużyna, a najłatwiej budować zespół, kiedy się wygrywa - zaznaczył opiekun Biało-Czerwonych.

Nowi liderzy

W jego opinii młodzieżowa kadra kreuje też nowych liderów. Wśród nich wymienił 18-letniego Bogusza, który - jak podkreślił Michniewicz - zagrał bardzo dobrze przeciwko Estonii (4:0) i Rosji, a we wtorek zdobył zwycięskiego gola.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Serbowie mieli spore problemy z Boguszem

- Trzeba podkreślić, że to jest chłopiec trzy lata młodszy. Bogusz jest na podobnym poziomie jak Sebastian Szymański, kiedy trafiał do naszej kadry. Dodatkowo ma mocniejszą budowę i jemu też życzę, by tak jak dziś Sebastian ocierał się o pierwszą reprezentację. To wcale nie jest wykluczone, bo ma ogromny potencjał i talent - ocenił 49-letni trener.

W kolejnym spotkaniu eliminacji MME 2021 Polacy zagrają 15 listopada na wyjeździe z Bułgarią.

Polska - Serbia 1:0 (0:0)

Mateusz Bogusz (79)



Żółte kartki - Polska: Robert Gumny, Patryk Klimala. Serbia: Njegos Petrovic.

Sędzia: Joao Pinheiro (Portugalia).

Polska: Kamil Grabara - Robert Gumny, Sebastian Walukiewicz, Jan Sobociński, Kamil Pestka - Marcin Listkowski (74. Przemysław Płacheta), Patryk Dziczek, Karol Fila, Mateusz Bogusz (86. Przemysław Wiśniewski), Kamil Jóźwiak - Patryk Klimala (90. Paweł Tomczyk).