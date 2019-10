Bayern gratuluje "Lewemu", Juve pamięta o Szczęsnym. Wielkie kluby chwalą się kadrowiczami

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

WIĘCEJ O MECZU POLSKA - MACEDONIA PÓŁNOCNA

Biało-Czerwoni wygrali z Macedonią Północną na PGE Narodowym 2:0. Robert Lewandowski w niedzielny wieczór nie trafił do siatki, ale zaliczył za to dwie asysty. "Lewy" zanotował już w reprezentacji 21 asyst. W tej statystyce zrównał się z Kamilem Grosickim i Jakubem Błaszczykowskim. Docenił to a Twitterze jego klub - Bayern Monachium.

#LewanASSISTski?



Our number , @lewy_official, picked up 2 assists tonight as Poland secure their spot at Euro 2020. pic.twitter.com/Q3VMTt0nbI — FC Bayern US (@FCBayernUS) October 13, 2019

Szczęsny ze wsparciem Juve

Wojciech Szczęsny nie napracował się w czwartek w Rydze, ani w niedzielę na PGE Narodowym. Oba spotkania zakończył z czystym kontem. Spokojną postawę swojego bramkarza docenił Juventus. Przedstawiciele "Starej Damy" trzymali kciuki za polskiego bramkarza.



's up for @13Szczesny13, as Poland play North Macedonia in Warsaw. @LaczyNasPilka#EURO2020#ForzaJuvepic.twitter.com/GiG2y0NtgN — JuventusFC (@juventusfcen) October 13, 2019

Gratulacje dla obu reprezentacji

W dobrych nastrojach spotka się wielu piłkarzy w Moskwie. Do finałów Euro 2020 awansowała również reprezentacja Rosji. Lokomotiw pogratulował na Twitterze "Sbornej" oraz polskiej kadrze, pewnie ze względu na dobry występ Grzegorza Krychowiaka. Grający ofensywnie w barwach Lokomotiwu, w niedzielę na PGE Narodowym też mógł skupić się na grze do przodu. Tym razem jednak bez efektów bramkowych.



Qualified to #EURO2020

Congrats! pic.twitter.com/ALU14P8QeW — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) October 13, 2019



Сборная Польши с Гжегожем Крыховяком @GrzegKrychowiak в составе обыграла Северную Македонию (2:0) и гарантировала себе попадание на #ЕВРО2020https://t.co/8ebilb0HuR — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 13, 2019

Napoli pamiętało o wszystkich

Dla klubu spod Wezuwiusza bohaterem ekipy Jerzego Brzęczka jest oczywiście Arkadiusz Milik. Napastnik Napoli wszedł na murawę w 68. minucie i dwanaście minut później strzelił pięknego gola. Przedstawiciele klubu z Neapolu pamiętali również, że w tym meczu grało ich dwóch innych piłkarzy: Piotr Zieliński i Elif Elmas.



@arekmilik9, #Zielinski ed #Elmas impegnati in #PoloniaMacedonia terminata 2-0. Milik autore della seconda rete.

https://t.co/VvjZmHhdhr



#ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/yUTbctLgpF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 13, 2019

Hull City z piłkarzem na Euro

Gratulacje za awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy odebrał również Kamil Grosicki. Osoby odpowiadające za klubowe konto na Twitterze drużyny Hull City nie zapomnieli o swoim skrzydłowym.