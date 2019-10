Najmłodszy z zaufaniem kapitana. "Lewandowski naciskał, żebym to ja strzelał"

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

14.10.2019 l W kadrze jest najmłodszy, ale o kompleksach nie ma mowy. Sebastian Szymański to jeden z największych wygranych październikowych meczów i zapracował na zaufanie kolegów na tyle, że to właśnie on, a nie Robert Lewandowski, strzelał z jednego z rzutów wolnych w niedzielnym meczu z Macedonią Północną.

W czwartek w Rydze selekcjoner Jerzy Brzęczek nieco zaskoczył. Od pierwszej minuty posłał do boju nieopierzonego jeszcze w seniorskiej piłce Szymańskiego, a ten odwdzięczył się asystą już po ośmiu minutach. Zresztą w całym spotkaniu z Łotwą (3:0) wypadł na tyle dobrze, że w składzie na Macedonię Północną był już pewniakiem.

Oceniamy Polaków. Siła złego na "Lewego", 20-latek odkryciem Mecz z Macedonią... czytaj dalej » Wejście 20-latka z Dynama Moskwa do pierwszej jedenastki kadry jest imponujące. Nie chodzi tu tylko o regularną grę, bo Szymański nie boi się odpowiedzialności, bierze na siebie grę i potrafi kreować sytuacje kolegom. A ci wyraźnie w młokosa wierzą i wiedzą, jak wiele może dać drużynie. I doskonale pokazała to jedna z sytuacji z pierwszej połowy wygranego meczu z Macedonią Północną w Warszawie, który dał Polakom awans na Euro.

"Lewy" naciskał

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się, że jak drużyna miała rzut wolny w okolicach pola karnego, to nie było dyskusji - do piłki podchodził kapitan Lewandowski. Nawet jak piłka ustawiona była dogodniej dla piłkarza lewonożnego.

Właśnie w takim punkcie stanęła w niedzielę przed szesnastką Macedończyków, a po chwilowej naradzie do strzału wytypowany został Szymański. - Przeanalizowaliśmy sytuację, że to jest fajne miejsce do uderzenia na mojej stronie. Robert Lewandowski naciskał, żebym to ja strzelał. Dziękuję bardzo kolegom z drużyny, bo to, że odpuszczają wolnego i dają strzelać innym daje dużo pewności siebie - zdradził po meczu młody skrzydłowy. 20-latek tym razem nie trafił, ale z pewnością wiele zyskał mentalnie, a to może procentować w przyszłości.

A jak z perspektywy Szymańskiego wyglądała zabawa po ostatnim gwizdku? - Były śpiewy, były tańce. Fajnie, że awansowaliśmy. Cieszymy się z tego, bo było trudno. Poprzednie zgrupowanie nie wyglądało tak, jak byśmy chcieli, ale teraz zagraliśmy dwa dobre mecze i jesteśmy na Euro - powiedział z szerokim uśmiechem.