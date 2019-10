Jeden mecz od historycznego awansu. Wystarczy pokonać Macedonię

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

Postawić kropkę nad i. Polska podejmuje Macedonię Północną Eliminacje Euro... czytaj dalej » Już w niedzielę Biało-Czerwoni mogą zapewnić sobie awans do przyszłorocznych finałów mistrzostw Europy. Aby tak się stało, Polska musi pokonać na PGE Narodowym Macedonię Północną. Zadanie wydaje się jak najbardziej realne, zwłaszcza że przed własną publicznością reprezentacja nie przegrała meczu o punkty od pięciu lat.

Szybszy tylko Engel

Jeśli tak się stanie, kadra Jerzego Brzęczka będzie mogła pochwalić się drugim najszybszym awansem na wielką piłkarską imprezę. Lepsza pod tym względem pozostanie tylko drużyna prowadzona przez Jerzego Engela.

1 września 2001 roku Polska jako pierwsza w Europie mogła rezerwować bilety na mundial do Korei Południowej i Japonii. Na upragniony awans i powrót reprezentacji na imprezę tej rangi kibice musieli czekać aż 16 lat.



Kadra Brzęczka znajduje się jednak w zupełnie innej sytuacji. Teraz awans jest absolutnym obowiązkiem, zwłaszcza że przez wielu polska grupa jest uważana za najsłabszą. Do końca eliminacji zostały jeszcze trzy kolejki, więc do zgarnięcia pozostaje dziewięć punktów.

Zrówna się z Nawałką?

Gdyby udało się wywalczyć komplet punktów, Biało-Czerwoni wyrównaliby rekord zdobyczy z poprzednich eliminacji. Wówczas piłkarze prowadzeni przez Adama Nawałkę zgromadzili 25 punktów. O jeden mniej w eliminacjach mistrzostw świata 2006 wywalczyła kadra Pawła Janasa.



PO AWANS! pic.twitter.com/yPAaLQbyxG — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 12 października 2019





Pierwsza taka reprezentacja

Ponadto jeszcze nigdy wcześniej reprezentacja Polski nie grała w trzech wielkich turniejach z rzędu. W 2010 roku – po awansach na mistrzostwa świata 2006 i Euro 2008 - przed taką szansą stanęła kadra Leo Beenhakkera, ale ostatecznie na mundial do RPA nie pojechała. Brzęczek najprawdopodobniej dokona więc rzeczy historycznej.