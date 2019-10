Oceniamy Polaków. Siła złego na "Lewego", 20-latek odkryciem

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

Wojciech Szczęsny - 4. Bramkarz Juventusu wystąpił w niedzielę w bardzo niewdzięcznej roli. Macedończycy robili wszystko (albo nic), żeby uśpić jego czujność. Przez całe spotkanie Szczęsny marzł więc między słupkami, ale kiedy trzeba było się wykazać - w zasadzie tylko w 36. minucie przy strzale Egzijana Alioskiego z rzutu wolnego - to się wykazał.

Bartosz Bereszyński - 3. Przerzucony na prawą stronę zagrał zamiast dotychczasowego pewniaka Tomasza Kędziory i nie ustrzegł się kilku błędów. Na szczęście był dobrze asekurowany przez kolegów.

Zabójcza końcówka meczu z Macedonią Północną. Reprezentacja Polski świętuje awans na Euro Udało się.... czytaj dalej » Kamil Glik - 4. Razem z Bednarkiem tworzył blok obronny, który w trzecim spotkaniu z rzędu okazał się nie do przejścia dla rywali. Z tego wieczoru mógł być zadowolony. Po meczu z Łotwą rzucił parę męskich słów w szatni. Po meczu z Macedonią pierwszy otwierał szampana.

Jan Bednarek - 4. Trudno wyobrazić sobie inną parę stoperów niż Glik - Bednarek. Z meczu na mecz ich współpraca układa się coraz lepiej. Macedończycy nie mieli z nim życia. Za rozbijanie ataków rywala zarobił żółtą kartkę, choć w jego przypadku sędzia chyba jednak trochę się pospieszył.

Arkadiusz Reca - 3. Na lewej stronie zajął miejsce kontuzjowanego Macieja Rybusa. Nie osłabił polskiej drużyny, ale też trudno powiedzieć, by specjalnie ją wzmocnił. W defensywie spisywał się bez zarzutów, z zapędów ofensywnych wystrzelał się w pierwszej połowie.

Sebastian Szymański - 5. Bez dwóch zdań odkrycie październikowych meczów kadry. Tak jak z Łotwą 20-latek z Dinama Moskwa wyszedł w podstawowym składzie reprezentacji Polski i ponownie udowodnił, że była to dobra decyzja selekcjonera. Szukał okazji dla siebie i kolegów. A gdyby w drugiej połowie, dobijając strzał Lewandowskiego z rzutu wolnego, trafił do bramki, a nie w słupek, byłaby szóstka.

Grzegorz Krychowiak - 4. Nie było drugiego piłkarza z takim ciągiem na bramkę. O włos od strzelenia gola był już w 10. minucie, a z bramki nie zrezygnował do końcowego gwizdka. To od jego spektakularnego krzyżowego podania do Lewandowskiego rozpoczęła się bramkowa akcja Polaków.

Jacek Góralski - 4. Na twardy mecz twardy zawodnik. Pomocnik Łudogorca Razgrad wziął na siebie czarną robotę, a równocześnie nieco odciążył Krychowiaka, który dzięki temu mógł rozwinąć skrzydła w ofensywie. Dla Macedończyków nie do przejścia. Nie odstawiał nogi i głowy. Skończył z rozbitym nosem.

Walka w grupie Polaków. Austriacy bliżej celu Austriacy... czytaj dalej » Piotr Zieliński - 3. Był, a jakby go nie było. Niewidoczny na tle fizycznie grających rywali. W pierwszej połowie błysnął techniką, gdy pięknie przyjął piłkę, ale wypracowując sobie znakomitą okazję, jedynie huknął z całej siły w poprzeczkę.

Kamil Grosicki - 3. Jeden z najbardziej aktywnych piłkarzy na boisku, choć nie tak aktywny, jak nas do tego przyzwyczaił. Cieniem na jego występie kładzie się sytuacja z 70. minuty, kiedy jeszcze przy wyniku bezbramkowym powinien wyłożyć piłkę Milikowi po ziemi, a dośrodkował górą i bardzo niedokładnie.

Robert Lewandowski - 5. Siła złego na "Lewego". Macedończycy czasem sprawiali wrażenie, jakby żaden inny zawodnik w tym meczu dla nich nie istniał. Kiedy Lewandowski był przy piłce, podwajali, a nawet potrajali krycie. Kopany zdecydowanie najczęściej ze wszystkich Polaków. W takiej sytuacji pozostało mu głównie zdobywać pole jak w futbolu amerykańskim, z czego wywiązywał się dobrze. Bez gola, ale z dwoma asystami.

Źródło: Getty Images Polacy zagrają na mistrzostwach Europy

Arkadiusz Milik, Przemysław Frankowski, Krzysztof Piątek - grali za krótko, by ich oceniać, a szkoda, bo Milik z Frankowskim weszli z ławki i strzelili po golu, zasługując na słowa najwyższego uznania.

Polska – Macedonia Północna 2:0 (0:0)



Bramki: Przemysław Frankowski (74), Arkadiusz Milik (80).



Polska: Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (68. Arkadiusz Milik), Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (90+1. Krzysztof Piątek), Kamil Grosicki (73. Przemysław Frankowski) – Robert Lewandowski.



Macedonia Północna: Stole Dimitrievski – Stefan Ristovski (81. Marjan Radeski), Visar Musliu, Kire Ristevski – Egzon Bejtulai, Boban Nikolov (88. Giorgi Stoilov), Stefan Spirovski, Egzijan Alioski - Goran Pandev, Elif Elmas, Ilija Nestorovski (73. Aleksandar Trajkovski).