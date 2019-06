Polacy dotarli do Macedonii Północnej. "U siebie ta drużyna jest nieobliczalna"

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Piłkarska reprezentacja Polski miała wylecieć do Skopje w czwartek o 11.30. Ostatecznie udała się w podróż z kilkugodzinnym poślizgiem, czego przyczyną była awaria samolotu. Z tego powodu zmieniona została m.in. godzina konferencji prasowej przed meczem i pora wieczornego treningu Biało-Czerwonych.

Kadra ostatecznie dotarła na miejsce o 15.13 i udała się do hotelu. W związku z opóźnieniem na 17.30 przesunięto konferencję prasową, a na 18 trening.

- Dowiedzieliśmy się o tym jeszcze w hotelu i nie miało to dla nas wielkiego znaczenia - stwierdził już na miejscu selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek.

Dwa słowa poświęcił też Macedończykom, którzy w rankingu FIFA plasują się na 68. miejscu.

- To miejsce nie odpowiada klasie i stylowi gry tego zespołu. Obecnie to mieszanka doświadczenia z młodością. To bardzo niewygodna drużyna, szczególnie u siebie. Na własnym boisku reprezentacja Macedonii Północnej jest nieobliczalna - ocenił trener Biało-Czerwonych.

Kiedy i gdzie mecz Macedonia Północna - Polska

Spotkanie Macedonia Północna - Polska zostanie rozegrane w piątek 7 czerwca o godzinie 20.45 na Arenie Narodowej im. Filipa II Macedońskiego w Skopje.

Polacy do meczu przygotowywali się na zgrupowaniu w Warszawie, które rozpoczęło się w czwartek 30 maja.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Macedonią

Na oficjalne ogłoszenie składu Polaków trzeba będzie poczekać do piątku około godziny 19.30.

Rybus po ślubie i w pełni zdrowy. "Nie chciałem tego robić trenerowi" - Musimy zagrać... czytaj dalej » Biało-Czerwoni są w o tyle dobrej sytuacji, że wszyscy najważniejsi piłkarze są zdrowi. Początkowo w treningach z różnych względów nie uczestniczyli: Kamil Glik, Maciej Rybus i Krzysztof Piątek. Sytuacja całej trójki jest już lepsza i wszyscy będą gotowi na mecz z Macedonią.

Zgrupowanie w Warszawie opuścili już piłkarze młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21, która przygotowuje się do mistrzostw Europy. Wcześniej kontuzja wykluczyła Arkadiusza Recę.

Selekcjoner Brzęczek ma pozytywny ból głowy w formacji ataku. Obok Roberta Lewandowskiego mogą zagrać Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Żaden z nich nie może być jednak pewien miejsca w podstawowym składzie, bo trener może zdecydować się na ustawienie 4-2-3-1.

Wobec kontuzji Wojciecha Szczęsnego pewny miejsca w bramce może być Łukasz Fabiański.

Przypuszczalny skład Polaków na mecz z Macedonią Północną:

Łukasz Fabiański - Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus - Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich - Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki - Robert Lewandowski

Sędzia meczu Macedonia Północna - Polska

Piątkowy mecz w Skopje poprowadzi Gianluca Rocchi. Włoch od lat zalicza się do czołówki europejskich sędziów. W minionym tygodniu poprowadził finał Ligi Europy.

Rocchi ma duże doświadczenie również w piłce reprezentacyjnej. W 2018 roku był arbitrem podczas mistrzostw świata w Rosji. W eliminacjach EURO 2020 poprowadził marcowy mecz Norwegia - Szwecja.

Historia meczów Polska - Macedonia Północna

Mecz w Skopje będzie czwartym starciem obu reprezentacji. Bilans jest korzystny dla Polaków, którzy dwa razy wygrali i raz zremisowali.

Po raz pierwszy drużyny spotkały się w 2003 roku, a Biało-Czerwoni wygrali łatwo 3:0. Polska i Macedonia Północna ostatni raz grały ze sobą w 2012 roku. Skończyło się zwycięstwem Polaków 4:1, a gole strzelali m.in. obecni kadrowicze - Artur Jędrzejczyk i Milik.

Problemy z lotem

Polscy piłkarze mieli problem z wylotem do Skopje. W czwartek samolot, którym mieli polecieć do Macedonii Północnej miał awarię. W efekcie ich podróż opóźniła się, co doprowadziło do zmiany w programie treningów.

Pandev nie zakładał się z Piątkiem

- Mamy teraz najlepszą generację, od kiedy gram w reprezentacji - oświadczył Goran Pandev przed piątkowym meczem z Polską w eliminacjach Euro 2020. Kapitan Macedończyków to kolega Krzysztofa Piątka z czasów wspólnej gry w Genoi. Pandev przyznał, że nie zakładał się z Piątkiem o wynik meczu z Polakami.

Sytuacja w grupie G

Po dwóch meczach eliminacji Polska jest liderem grupy G. W marcu kadra Brzęczka pokonała Austrię i Łotwę i zgarnęła komplet punktów.

Macedonia Północna zaczęła rywalizację od pokonania Łotwy, a później zremisowała ze Słowenią. Cztery punkty dają jej obecnie trzecie miejsce w grupie.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 2 6 3-0 2. Izrael 2 4

5-3 3. Macedonia Północna

2 4 4-2 4. Słowenia 2 2 2-2 5. Austria 2 0 2-5 6. Łotwa

2 0 1-5

