Glik: mam nadzieję, że ten mecz będzie dla nas nowym początkiem

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Przed niedzielnym meczem w Warszawie sytuacja Biało-Czerwonych była oczywista - zwycięstwo dawało drużynie Jerzego Brzęczka awans. Zgodnie z przewidywaniami spotkanie rozpoczęło się od ataków gospodarzy, ale do przerwy wynik się nie zmienił.

Polacy dopięli swego w 74. minucie. Na listę strzelców wpisał się Przemysław Frankowski. Gospodarze poszli za ciosem, czego efektem było piękne trafienie Arkadiusza Milika. Zwycięstwo 2:0 i awans na Euro stały się faktem. Rekordowa kadra Brzęczka. Na Euro zameldowali się błyskawicznie Reprezentacja... czytaj dalej »

"Jak trzeba coś powiedzieć, to mówię"

- Jeśli porównywać spotkania, to było o wiele lepsze. Jak wszyscy wiecie, my to wiemy i każdy w Polsce to wie - wyniki były, ale być może ten styl nie był najlepszy. Dzisiaj za wynikiem poszedł też styl. Widać było drużynę, która wyszła pewna siebie, która wiedziała, co ma robić. Mam nadzieję, że ten mecz będzie dla nas jakimś nowym początkiem - stwierdził po spotkaniu, w strefie wywiadów Glik.

- Dzisiaj zagrała drużyna. Gołym okiem było widać, że pracowaliśmy dobrze. Jak broniliśmy, to w całości, atakowaliśmy też dobrze. Dzisiaj było widać zespół - podkreślił, niejako też wracając do piątkowego starcia z Łotwą, wygranego 3:0. Po nim lider polskiej defensywy miał sporo pretensji o grę Biało-Czerwonych po szybkim zdobyciu dwóch bramek.

- Czy to miało jakiś wpływ na postawę drużyny? Nie wiem. Jestem osobą zero-jedynkową, jak coś jest białe, to jest białe, jak jest czarne, to jest czarne, nie ma kolorów szarych. Taki jestem, jak trzeba coś powiedzieć, to mówię. Wolę mówić takie rzeczy, a nie koloryzować rzeczywistość - podkreślił.

"Nie schodzić poniżej tego poziomu"

Przyznał, że mimo pewnego awansu na Euro, wciąż jest wiele do poprawy. - Jest nad czym pracować, zawsze jest, bo nie ma drużyn na świecie, które grają perfekcyjnie. Dzisiaj zagraliśmy po prostu dobry mecz i chciałbym, żebyśmy poniżej tego poziomu nie schodzili - ocenił.



Rywali na przyszłorocznej imprezie Polacy poznają 30 listopada, wtedy odbędzie się losowanie grup. - Trzeba się przygotować pod względem fizycznym, taktycznym. Też jeśli chodzi o podróże, bo nie wiemy, co będzie, to może też będzie miało jakiś wpływ. To będzie turniej jakiego jeszcze nie było - podsumował.

Turniej finałowy odbędzie się w 12 krajach Starego Kontynentu w dniach 12 czerwca - 12 lipca przyszłego roku. Mecz otwarcia - w Rzymie, półfinały i finał na Wembley w Londynie.

Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0)

Przemysław Frankowski (74), Arkadiusz Milik (80).



Polska: Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (68. Arkadiusz Milik), Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (90+1. Krzysztof Piątek), Kamil Grosicki (73. Przemysław Frankowski) – Robert Lewandowski.