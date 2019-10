Odmieniony Krychowiak. "Moja pozycja na boisku zmieniła się"

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Już patrząc na wyjściowy skład i widząc w nim zarówno Krychowiaka, jak i Jacka Góralskiego, można było być pewnym, że pomocnik Lokomotiwu będzie grał bardziej ofensywnie, tak jak na co dzień w swoim rosyjskim klubie.

I to właśnie "Krycha" dał sygnał kolegom do ataku. W 10. minucie był bliski szczęścia po strzale z dystansu. - Rzeczywiście, miałem więcej zadań z przodu. Mogłem więcej podłączać się do akcji ofensywnych, bo wiedziałem, że za plecami jest zawodnik, który będzie mnie asekurował. Moja pozycja na boisku nieco zmieniła się w porównaniu z meczem z Łotwą - przyznał. Oceniamy Polaków. Siła złego na "Lewego", 20-latek odkryciem Mecz z Macedonią... czytaj dalej »

"Możemy dobrze atakować i dobrze bronić"

Biało-Czerwoni przed tym meczem zdawali sobie sprawę, że zwycięstwo zapewni im awans na dwie kolejki przed końcem eliminacji. Zrealizowali to zadanie, ale na bramki trzeba było czekać do ostatniego kwadransa. Zdobyli je zmiennicy - Przemysław Frankowski i Arkadiusz Milik.

- Jesteśmy zadowoleni z siebie, bo zagraliśmy bardzo dobry mecz. Stworzyliśmy mnóstwo dogodnych sytuacji, w pierwszej i drugiej połowie, co przełożyło się również na grę w defensywie. Ten mecz pokazał, że możemy dobrze atakować i dobrze bronić - powiedział Krychowiak.



To trzeci z rzędu awans Biało-Czerwonych na wielką imprezę. W 2016 roku dotarli do ćwierćfinału Euro we Francji, ale dwa lata później zawiedli na mundialu w Rosji, odpadając w fazie grupowej. Z jakimi nadziejami kadra narodowa uda się na przyszłoroczne mistrzostwa Europy?

- Mamy doświadczenie z dwóch poprzednich imprez, gdzie jedna nam wyszła, a druga kompletnie nie wyszła. Teraz będziemy mogli odpowiednio przygotować się do tego turnieju, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony. I pokazać, że jesteśmy w stanie coś na tych mistrzostwach osiągnąć - stwierdził Krychowiak.

Źródło: gettyimages.com Krychowiak gra bardziej ofensywnie

Polska – Macedonia Północna 2:0 (0:0)

Przemysław Frankowski (74), Arkadiusz Milik (80).



Żółte kartki: Polska – Jan Bednarek, Sebastian Szymański, Arkadiusz Reca; Macedonia - Goran Pandev, Boban Nikolov, Ilija Nestorovski, Egzijan Alioski, Kire Ristevski, Stefan Spirovski.

Sędzia: Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania). Widzów 52 894.



Polska: Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca – Sebastian Szymański (68. Arkadiusz Milik), Jacek Góralski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (90+1. Krzysztof Piątek), Kamil Grosicki (73. Przemysław Frankowski) – Robert Lewandowski.

Macedonia Północna: Stole Dimitrievski – Stefan Ristovski (81. Marjan Radeski), Visar Musliu, Kire Ristevski – Egzon Bejtulai, Boban Nikolov (88. Giorgi Stoilov), Stefan Spirovski, Egzijan Alioski - Goran Pandev, Elif Elmas, Ilija Nestorovski (73. Aleksandar Trajkovski).