Trener Macedonii Północnej ostrzega: na wyjazdach nie przegrywamy

Jeden mecz od historycznego awansu. Wystarczy pokonać Macedonię Droga... czytaj dalej » Polacy są liderem grupy G, Macedończycy zajmują trzecie miejsce. Zespół z Bałkanów przystąpi do meczu na Narodowym po dwóch wygranych z rzędu - z Łotwą 2:0 i Słowenią 2:1 - oraz wywalczeniu siedmiu punktów w trzech jesiennych występach.

- Wiemy z kim jutro rywalizujemy, Polska jest faworytem w grupie, ale wiemy też przed jaką szansą stoimy. Zawsze powtarzam, że nazwa czy klasa rywala nie są najważniejsze, liczy się dla kogo i o co gramy. Mogę obiecać wszystkim naszym kibicom, że powalczymy o każdą piłkę. Gramy o wielki cel i nikt nie zabroni nam marzyć - przyznał Angelovski podczas sobotniego spotkania z dziennikarzami.

W tych eliminacjach Macedończycy pokonali na wyjeździe Łotyszy oraz zremisowali ze Słowenią i Izraelem. W listopadzie czeka ich w Wiedniu mecz z wiceliderem grupy Austrią. Na zakończenie eliminacji 19 listopada podejmą w Skopje ekipę Izraela.

- Na wyjazdach nie przegrywamy i chcemy podtrzymać tę passę w Warszawie. Ale na pewno nie opowiem teraz o taktyce na jutrzejsze spotkanie. Dopiero wieczorem będę znał raport medyczny i dowiem się, czy będę mógł liczyć na wszystkich zawodników - przyznał.

Dodał, że cieszy go świetna atmosfera w zespole. - Przed meczem ze Słowenią i wcześniejszymi Stefan Ristovski miał różne problemy spowodowane urazem, a jednak wyszedł na boisko i pokazał się z bardzo dobrej strony. Jestem szczęśliwy, że mam w składzie wielu takich piłkarzy, nawet jeśli coś ich boli, to wychodzą na murawę, zapominają o tym i walczą dla Macedonii Północnej - chwalił podopiecznych.

Pytany o Roberta Lewandowskiego, który kilka dni temu strzelił trzy gole w Rydze, odpowiedział: - Od dłuższego czasu, jeszcze w barwach Borussii Dortmund, robi na mnie ogromne wrażenie. To jeden z najlepszych zawodników na świecie. Ale wrażenie na mnie robią moi piłkarzy, którzy są w bardzo dobrej formie. Serce i energię oddają naszej drużynie narodowej.

Za wcześnie postawiono krzyżyk

Występujący od ośmiu lat w macedońskiej reprezentacji Ristovski nie ma wątpliwości, o co on i jego koledzy zagrają w polskiej stolicy.

- Wiele osób zdążyło na nas postawić krzyżyk, a my udowodniliśmy, że może skutecznie powalczyć o drugą pozycję w grupie. Mamy historyczną szansę na awans. Polska będzie jutro faworytem, jednak my mamy taki charakter i takich zawodników, że powalczymy do końca, nie odpuścimy w tej rywalizacji - zapewnił defensor Sportingu Lizbona.

W czerwcu Macedończycy przegrali w Skopje z Polakami 0:1 po bramce Krzysztofa Piątka. - Polska to duży kraj, ma bardzo dobrych piłkarzy, ale nie widziałem dużej różnicy między obydwoma zespołami w tamtym spotkaniu. Cieszę się, że jutro zagramy na takim stadionie i przed tak wielką publicznością. To nie będzie piękny mecz, lecz spotkanie walki - zapowiedział Ristovski.

Swoje cele mają też polscy piłkarze. Jeśli pokonają Macedończyków, zapewnią sobie awans do mistrzostw Europy.