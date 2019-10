Tym razem inaczej. Polacy zagrają z Macedonią przy otwartym dachu

Zamknąć eliminacje już w niedzielę. "Cel jest jasny, jutro gramy o awans" - Widać, że ta... czytaj dalej » Po siedmiu kolejkach eliminacji Polska ma 16 punktów i prowadzi w tabeli grupy G. Macedonia Północna jest trzecia z 11 punktami na koncie. Większość spotkań rozgrywanych na PGE Narodowym wiosną lub jesienią odbywała się pod zamkniętym dachem, ale tym razem ma być inaczej.

- Gramy przy otwartym dachu - przyznał Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, po decyzji, jaka zapadła w niedzielne przedpołudnie.

Wybory we własnym zakresie

13 października to również dzień wyborów parlamentarnych w Polsce. Czy piłkarze i członkowie kadry wezmą udział w głosowaniu?

- Każdy może iść na wybory we własnym zakresie, my niczego nie organizowaliśmy zawodnikom. Piłkarze mieli od nas informacje, jakich formalności należy dopełnić, aby zostać dopisanym do listy wyborców. To ich indywidualna sprawa. Wiem, że na pewno sztab kadry załatwił sobie te formalności i będzie głosować. Ja również - idę na wybory po obiedzie. Co do piłkarzy, tak jak wspomniałem, to leżało w ich gestii - powiedział w niedzielę PAP rzecznik prasowy PZPN.

Już wcześniej swój udział w wyborach zapowiedział trener reprezentacji Jerzy Brzęczek.

- Dla nas najważniejszą kwestią jest niedzielny mecz, każdy z nas zdaje sobie sprawę, co on oznacza. Z drugiej strony, to też jest dzień wyborów - to indywidualna sprawa każdego z zawodników i wszystkich członków sztabu. Jeżeli ktoś załatwił sobie odpowiednie formalności, na pewno będzie miał możliwość, żeby iść na głosowanie. Ja będę w niedzielę głosował - mówił selekcjoner podczas konferencji prasowej przed meczem z Macedonią Północną.