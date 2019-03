Polacy najedli się strachu. W końcu trafił "Lewy", a poprawił Glik

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Jerzy Brzęczek o potencjale, jaki posiada obecnie kadra Polski przed otwierającym meczem el. ME 2020 z Austrią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wspomina czasy swojej gry w Austrii przed meczem eliminacji ME 2020 z tamtejszą kadrą.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

Artur Wichniarek cieszy się, że obecnie większość reprezentantów Polski gra w swoich klubach. Oto druga część wywiadu z byłym reprezentantem Polski. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W kolejnej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi o ewentualnym ustawieniu Polaków w czwartkowym meczu. – Nie stać nas na granie trzema napastnikami – mówił były reprezentant biało-czerwonych. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W tej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi m.in. o przemianie Piotra Zielińskiego. Były reprezentant biało-czerwonych analizuje również formę pozostałych pomocników. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Udało się! W pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy w 2020 roku Polska pokonała na wyjeździe Austrię 1:0. Bohaterami okazali się Krzysztof Piątek oraz Wojciech Szczęsny, ale nie wszystko odpowiednio funkcjonowało. Oto pięć wniosków po tym spotaniu.

Kapitan naszej kadry Robert Lewandowski powiedział, co zdecydowało o wyjazdowej wygranej Polaków z Austrią 1:0 w Wiedniu.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wytłumaczył słabszą dyspozycję Arkadiusza Milika po meczu Austria – Polska (0:1) w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

- W Wiedniu było bardziej słychać naszych kibiców niż Austriaków – mówi po pierwszym meczu eliminacji ME Tomasz Kędziora, w którym Polacy wygrali na wyjeździe 1:0.

Mateusz Klich, podobnie jak inni kadrowicze, podkreślił jak ważny był czwartkowy triumf nad Austrią. Polacy wygrali w Wiedniu 1:0, znakomicie zaczynając eliminacje do Euro.

Polska dobrze rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy, pokonując na wyjeździe Austrię 1:0. Teraz naszym rywalem będzie Łotwa. Rywal łatwy, ale z biało-czerwonego obozu napływają niepokojące wieści. Aż ośmiu piłkarzy, w tym m.in. Krzysztof Piątek, zmaga się z przeziębieniem. Czy zdołamy pokonać wszystkie trudności i wygramy w niedzielę?

Polska pokonała Łotwę 2:0 w meczu eliminacji do Euro 2020. Przedstawiamy wnioski po zwycięskim spotkaniu.

Biało-Czerwoni wygrywają w Wiedniu, a Krzysztof Piątek strzela bramkę za trzy punkty. Na początku drogi do Euro 2020 te punkty są jak skarb, a to zwycięstwo - jak sen. Długo trzeba było na nie czekać, teraz znowu możemy zacząć czekać na wyjście z grupy.

Łotysze mieli być dla Polaków łatwym rywalem. Nic dziwnego, skoro w czwartek przegrali zasłużenie z Macedonią Północną 1:3.

Trener Jerzy Brzęczek w porównaniu do czwartkowego spotkania z Austrią (1:0) dokonał w pierwszym składzie trzech zmian. Znaleźli się w nim obrońcy Michał Pazdan i Arkadiusz Reca, którzy zastąpili chorych Jana Bednarka i Bartosza Bereszyńskiego, a w ataku miejsce Arkadiusza Milika zajął zdobywca jedynego gola w Wiedniu Krzysztof Piątek.

Źródło: PAP/EPA Polacy zagrali z Łotwą w nieco zmienionym składzie

W wyjściowym składzie Łotyszy były znajome twarze. Pavels Steinbors to bramkarz Arki Gdynia, Vladislav Gutkovskis gra w Bruk-Bet Termalice, a Deniss Rakels swego czasu robił furorę w barwach Cracovii.

Zupełnie niespodziewanie to Łotysze lepiej zaczęli spotkanie. W pierwszych minutach na bramkę Wojciecha Szczęsnego bez powodzenia strzelali Gutkovskis, Rakels i Arturs Karasausks. Biało-Czerwoni grali statycznie, niezbyt dokładnie i zajęło im sporo czasu, zanim zdołali zagrozić rywalom.

Lewandowski w słupek

Dopiero w 18. minucie Robert Lewandowski po raz pierwszy uderzał na bramkę gości, ale mocno niecelnie. Sześć minut później Grzegorz Krychowiak posłał długie, kilkudziesięciometrowe podanie do "Lewego", kapitan naszej reprezentacji wygrał walkę z obrońcą, ale przegrał pojedynek z interweniującym bramkarzem.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski miał kilka okazji do strzelenia gola

Ataki Polaków były coraz częstsze. Niecelnie strzelał z ostrego kąta Piotr Zieliński, głową uderzał Piątek. Bliski gola w 35. minucie był Lewandowski, który trafił w słupek. Łotysze większość sił koncentrowali na wybijaniu Polaków z rytmu gry. I wychodziło im to bardzo dobrze. Kontratakowali sporadycznie, jak wtedy, gdy Gutkovskis w dobrej sytuacji trafił prosto w Szczęsnego. Męczarnie Polaków przerwał sędzia, kończąc pierwszą połowę. Do przerwy było zatem 0:0, a schodzących do szatni podopiecznych trenera Jerzego Brzęczka żegnały gwizdy.

Atak za atakiem

Druga połowa była znacznie lepsza w wykonaniu Polaków. Zaczęła się od strzału Grosickiego i skutecznej obrony Steinborsa. Golkiper Arki poradził sobie także z uderzeniem głową Piątka. Polacy grali szybciej i składniej, ale bramka gości była jak zaczarowana. Łotysze odgryźli się w 57. minucie, kiedy po nieudanej pułapce ofsajdowej doskonałą okazję zmarnował Arturs Karasausks.

Biało-Czerwoni nie przejęli się tą sytuacją i z uporem atakowali. Najpierw strzał głową Grosickiego powstrzymał Steinbors. W kolejnej akcji Piątek minął golkipera, ale kąt był już za ostry, by zdołał zmieścić piłkę w siatce. Polakom szło jak po grudzie, a łotewska obrona nie popełniała błędów.

Źródło: Newspix Kamil Glik strzelił drugiego gola dla Polski

W końcu dopięli swego

W końcu przyszła 76. minuta meczu. Grający słabe spotkanie Arkadiusz Reca nareszcie zrobił coś pozytywnego. Obrońca Atalanty przejął piłkę na prawej stronie pola karnego gości, dośrodkował na jego środek, a tam znalazł się wbiegający Lewandowski i uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki. Nareszcie udało się skruszyć łotewski mur. To 56. bramka "Lewego" w 104 występie w kadrze.

Od tego momentu było już łatwiej. Gola powinien strzelić rezerwowy Przemysław Frankowski, ale nie zdołał trafić do pustej bramki. Po chwili jednak cieszyliśmy się z drugiego gola. Padł on po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Jakuba Błaszczykowskiego i skutecznej główce Kamila Glika. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie.

Z sześcioma puntami Polacy prowadzą w grupie G.

Polska – Łotwa 2:0 (0:0).



Bramki: Robert Lewandowski (76-głową), Kamil Glik (84-głową).

Żółte kartki: Krzysztof Piątek, Tomasz Kędziora - Kaspars Dubra, Vitalijs Maksimenko, Janis Ikaunieks.

Sędzia: Alijar Agajew (Azerbejdżan).

Widzów: 51 112.



Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Michał Pazdan, Kamil Glik, Arkadiusz Reca – Kamil Grosicki (83. Przemysław Frankowski), Mateusz Klich (62. Jakub Błaszczykowski), Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek (87. Arkadiusz Milik).



Łotwa: Pavels Steinbors – Kaspars Dubra, Vitalijs Maksimenko, Marcis Oss, Olegs Laizans – Deniss Rakels, Vjaceslavs Isajevs, Arturs Karasausks (85. Kristers Tobers), Janis Ikaunieks – Vladislavs Gutkovskis (70. Roberts Uldrikis), Roberts Savalnieks (79. Vladislavs Gabovs).

Druga kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Niedziela, 24 marca Izrael - Austria

4:2 Polska - Łotwa 2:0 Słowenia - Macedonia Północna

1:1