Trener Łotyszy: obraliśmy dobry kierunek

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Polacy na Stadionie Narodowym długo męczyli się z niżej notowanym rywalem. W ich poczynaniach, szczególnie w pierwszej części, dużo było niedokładności, a rywale stworzyli sobie dogodne okazje do zdobycia bramek. Ostatecznie Biało-Czerwoni znaleźli sposób na łotewską obronę i wygrali 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika.



Brzęczek narzeka na wolne tempo gry. "Musimy szukać lepszych rozwiązań" Selekcjoner... czytaj dalej » - W pierwszej połowie byliśmy bardziej skoncentrowani, nie pozwalaliśmy rywalom na wiele. W drugiej części było już nieco gorzej, wyszła jakość polskiego zespołu. Straciliśmy dwa gole, pojawiły się u nas problemy fizyczne. Sądzę jednak, że jako reprezentacja obraliśmy dobry kierunek. Mam nadzieję, że będziemy dalej podążać tą drogą. Dzisiaj graliśmy przeciwko drużynie z topu, na świetnej murawie i na wspaniałym stadionie - mówił Słoweniec.

Lepiej niż przeciwko Macedonii

- Jak przygotowaliśmy się do gry przeciw Krzysztofowi Piątkowi? Rozmawiałem z piłkarzami i mówiłem im, aby skupili się na tym, jak on gra i jak go pilnować. Staraliśmy się skupić na jego poczynaniach, aby nie dopuścić do sytuacji. Kilka problemów nam sprawił, choć ostatecznie nie strzelił gola. Muszę pochwalić moich obrońców, bo grali naprawdę dobrze i gratuluję im dzisiejszego występu - dodał.



- Na pewno zaprezentowaliśmy się lepiej niż kilka dni wcześniej w meczu z Macedonią (porażka 1:3). Przez 60-70 minut wyglądaliśmy jak spójny zespół. Później pojawiły się problemy kondycyjne, fizyczne. W pewnym momencie trzech-czterech moich graczy prosiło o zmiany. I to były właściwie nasze jedyne problemy w dzisiejszym spotkaniu - analizował selekcjoner reprezentacji Łotwy.

Polska po dwóch meczach eliminacji Euro 2020 ma na koncie sześć punktów i prowadzi w tabeli grupy G.