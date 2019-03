Trener rywali Polaków: kondycja futbolu na Łotwie nie jest dobra

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

WSZYSTKO O MECZU POLSKA - ŁOTWA

- Na pewno to czas, kiedy chcemy coś zmienić. To dla nas trudny moment, bo kondycja futbolu na Łotwie nie jest dobra. Próbujemy jednak działać i chcę, aby rodacy byli z nas dumni. Musimy wypracować nowy styl, a to długi i mozolny proces - powiedział Stojanović na sobotniej konferencji prasowej.



Problemy Brzęczka przed Łotwą, Piątek i Szczęsny wśród chorych. "Mamy w zespole małą epidemię" Nie ma łatwego... czytaj dalej » Słoweński szkoleniowiec ma do dyspozycji wielu zawodników, którzy występują lub występowali w Polsce.



- Byłem zaangażowany w rozmowy z kilkoma klubami, ale wśród nich nie było Legii Warszawa. Oczywiście śledzę polską piłkę i kariery polskich piłkarzy - przyznał.

"Uczymy się siebie nawzajem"

Łotysze rozpoczęli eliminacje od wyjazdowej porażki z Macedonią Północną 1:3.



- Trudno przygotować zespół, biorąc pod uwagę, że objąłem go miesiąc temu. Uczymy się siebie nawzajem. Moi zawodnicy grali ze sobą może 10-15 razy, a w niedzielę przyjdzie nam walczyć przeciwko reprezentacji, której piłkarze występują w czołowych klubach Europy i odgrywają w nich ważne role - ocenił Stojanović.

Ośmiu zawodników polskiej kadry dopadł wirus. Wśród nich są Krzysztof Piątek, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Wojciech Szczęsny i Mateusz Klich.



- Z punktu widzenia trenera drużyny przeciwnej to dobra informacja. Jednak po ludzku nie życzę nikomu choroby. Ten mecz jest dla nas szansą, aby odpowiedzieć sobie na pewne pytania, ponieważ zagramy przeciwko jednemu z najlepszych zespołów w Europie. Na pewno Polska jest faworytem naszej grupy, ale inne drużyny, w tym Austria, też wyglądają dobrze - powiedział Stojanović.

Źródło: PAP/Piotr Nowak Slavisa Stojanović (z lewej) i Kaspars Dubra odpowiadali na pytania dziennikarzy

"Znamy siłę polskiego zespołu"

W konferencji prasowej wziął udział również obrońca reprezentacji Łotwy Kaspars Dubra. - W pierwszej połowie meczu z Macedonią Północną każdy z nas chciał się pokazać nowemu trenerowi i towarzyszył nam stres. W przerwie porozmawialiśmy ze sobą i zagraliśmy inaczej. Chcieliśmy odrobić straty, ale nie udało się - przyznał Dubra, który przejął funkcję kapitana.



- Wszyscy znamy siłę polskiego zespołu i jego gwiazdy. Jednak my przygotowujemy się do gry przeciwko całemu zespołowi, a nie poszczególnym zawodnikom - zaznaczył gracz Irtyszu Pawłodar.

Początek meczu Polska - Łotwa w niedzielę o godzinie 20.45. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Sonda zamknij Kto wygra mecz Polska - Łotwa? Polska Będzie remis Łotwa Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra mecz Polska - Łotwa? Wyniki głosowania 81% Polska 81% 10% Będzie remis 10% 9% Łotwa 9% Oddanych głosów: 868 zobacz wyniki

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Macedonia Północna

1 3 3-1 2. Polska

1 3

1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa

1 0 1-3