Lewandowski niezadowolony. "Sami utrudnialiśmy sobie grę"

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Była 76. minuta, kiedy Lewandowski, będąc w polu karnym, wbił głową pierwszego gola w niedzielny wieczór (drugiego dołożył Kamil Glik). Do tego momentu drużyna Jerzego Brzęczka męczyła się, mogła też stracić bramkę po kontrach rywali. Kapitan kadry w porę się przełamał - trafił po ośmiu kolejnych meczach bez gola (poprzednio 12 czerwca 2018 roku z Litwą).



Lewandowski znaczy kapitan, dostał najwyższą notę. Oceniamy Polaków Zwycięstwo z... czytaj dalej » - Na pewno to cieszy. Tym bardziej, że to mecz eliminacyjny. Wcześniej były mecze towarzyskie i Ligi Narodów, a w spotkaniach eliminacyjnych zawsze gramy o najwyższą pulę. Poza tym udało mi się strzelić gola w ważnym momencie - przyznał Lewandowski.



I dodał: - Po tym, jak nie wykorzystywaliśmy kolejnych sytuacji, wierzyłem, że w końcu trafimy do bramki rywali i później łatwiej by nam się grało. Tak będzie w innych meczach tych eliminacji - dopóki my nie będziemy zdobywać bramek, to te mecze nie będą łatwe. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Wiemy, co źle robiliśmy i źle wykonywaliśmy. Sami utrudnialiśmy sobie grę - ocenił napastnik Bayernu Monachium.

"Graliśmy zbyt wolno"

W pierwszej połowie kilka groźnych sytuacji stworzyli goście. - Chyba na zbyt dużo pozwalaliśmy Łotyszom. Przed meczem zdawaliśmy sobie sprawę, że rywale będą grali z kontrataków. My natomiast graliśmy zbyt wolno. Często przyjmowaliśmy piłkę w miejscu, co powodowało, że nasze akcje się spowalniały. Jeśli chce się strzelać gole, to trzeba grać na pełnej szybkości i przyjmować piłkę w biegu. Być może jednak dobrze, że taki mecz przyszedł w tym momencie. Moim zdaniem w każdym kolejnym będziemy grali coraz lepiej - zakończył Lewandowski.

Źródło: Newspix Robert Lewandowski zdobył 56. bramkę w reprezentacji

Po dwóch kolejkach w grupie G Biało-Czerwoni jako jedyni mają sześć punktów. Kolejne mecze zagrają w czerwcu – na wyjeździe z Macedonią Północną i u siebie z Izraelem.

Druga kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Niedziela, 24 marca Izrael - Austria

4:2 Polska - Łotwa 2:0 Słowenia - Macedonia Północna

1:1

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 2 6 3-0 2. Izrael 2 4

5-3 3. Macedonia Północna

2 4 4-2 4. Słowenia 2 2 2-2 5. Austria 2 0 2-5 6. Łotwa

2 0 1-5