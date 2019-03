Polacy bombardują bramkę Łotwy. Ta jest jak zamurowana

No pięknie to wyglądało. Zieliński do Lewandowskiego, ten do Grosickiego. Szybka wymiana piłki, strzał tego ostatniego, ale broni ten niesamowity Steinbors.

Zaczynamy drugą połowę. Co można powiedzieć o pierwszej? Że jeśli ktoś nie kupił biletów na ten mecz, to niech nie żałuje.

Lewandowski do Zielińskiego. Ten strzelił. Ale właśnie... Zapomnijmy o tym. Bo piłka poszybowała jakieś 15 metrów nad bramką. A do niej nasz pomocnik miał jakieś siedem, może osiem.

Chyba wszystko wraca do normy. W końcu więcej ruchu bez piłki po naszej stronie. Grosicki z Piątkiem wymienili podania, ten drugi zbiegł do boku i dośrodkował. Rożny dla Polski.

20:39