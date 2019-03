Zieliński: myśleliśmy, że zwycięstwo przyjdzie łatwo

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Lewandowski znaczy kapitan, dostał najwyższą notę. Oceniamy Polaków Zwycięstwo z... czytaj dalej » Ponad 50 tysięcy kibiców na Narodowym przecierało oczy ze zdumienia, widząc, jak Łotysze poczynali sobie od pierwszej minuty. To oni atakowali, to oni byli bliżej gola. Wojciech Szczęsny miał ręce pełne roboty, ale nie dał się pokonać.



- Nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Pierwsza połowa do zapomnienia, dużo błędów. Byliśmy źle porozrzucani po boisku - ocenił reprezentacyjny pomocnik.

- Myśleliśmy, że przyjdzie to łatwo. A tak nie było. Łotwa postawiła nam trudne warunki. Musimy przeanalizować pierwszą połowę, bo dużo rzeczy nie funkcjonowało - podsumował.

Przełom po przerwie

W drugiej połowie było lepiej. Łotysze opadli z sił, a piłkarze Jerzego Brzęczka wzięli się do pracy. Efektem były dwie bramki i kilka innych groźnych sytuacji.

- Początek eliminacji pokazuje, że mogą być one dla nas bardzo dobre. Wygraliśmy na trudnym terenie w Austrii i teraz z Łotwą - dodał.

Kolejny mecz eliminacyjny w czerwcu - z Macedonią Północną.

Polska – Łotwa 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski, Glik



Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Michał Pazdan, Kamil Glik, Arkadiusz Reca – Kamil Grosicki (83. Przemysław Frankowski), Mateusz Klich (62. Jakub Błaszczykowski), Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek (87. Arkadiusz Milik).



Łotwa: Pavels Steinbors – Kaspars Dubra, Vitalijs Maksimenko, Marcis Oss, Olegs Laizans – Deniss Rakels, Vjaceslavs Isajevs, Arturs Karasausks (85. Kristers Tobers), Janis Ikaunieks – Vladislavs Gutkovskis (70. Roberts Uldrikis), Roberts Savalnieks (79. Vladislavs Gabovs).