Brzęczek narzeka na wolne tempo gry. "Musimy szukać lepszych rozwiązań"

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Początek spotkania niespodziewanie należał do drużyny gości. Już w drugiej minucie groźny strzał z dystansu oddał Vladislavs Gutkovskis, ale Wojciech Szczęsny wybił piłkę na rzut rożny. Niedługo później niecelnie z rzutu wolnego uderzył znany z polskich boisk Deniss Rakels.

W miarę upływu czasu do głosu zaczęli dochodzić Biało-Czerwoni, ale mimo rosnącej przewagi mieli duże problemy ze stwarzaniem sytuacji. Dopiero w ostatnim kwadransie potwierdzili wyższość golami Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika.

- Przed meczem mieliśmy świadomość, że to nie będzie łatwe spotkanie i to się potwierdziło. Zwłaszcza w pierwszych 20-30 minutach nasza gra była za wolna, notowaliśmy za dużo strat. W efekcie rywale mieli okazje do kontrataków. Drugie 45 minut wyglądało zdecydowanie lepiej. Stworzyliśmy sytuacje, choć przy stanie 0:0 przeciwnik wyjeżdżał z bardzo groźną akcją. Interwencja Kamila Glika sprawiła, że piłka wyszła na rzut rożny. Myślę, że to był kluczowy moment - powiedział Brzęczek.

Źródło: newspix.pl Interwencja Glika była kluczowa - przekonuje Brzęczek

Jak podkreślił, najważniejsze, że zespół po dwóch meczach w grupie G ma sześć punktów i bilans bramek 3:0. - To jest najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o naszą grę, to nie było zawsze to, co sobie zakładaliśmy. Również patrząc na to, jaki mamy potencjał. Ale zdobywamy punkty i bramki, a to jest najważniejsze w eliminacjach - zaznaczył.



Jak ocenił grę Krzysztofa Piątka, który tym razem nie zdobył bramki? - Na pewno nie będzie tak, że w każdym meczu Krzysiek będzie strzelał gole. Dzisiaj miał swoje sytuacje, zabrakło troszkę dokładności, przeciwnicy blokowali wiele naszych strzałów. Ale w ostatecznym rozrachunku jesteśmy zadowoleni, że mamy sześć punktów. Współpraca napastników? Mamy w ataku trzech światowej klasy zawodników i każde rozwiązanie, gdy grają duecie, jest dobre. Robert Lewandowski z Krzyśkiem, Robert z Arkiem Milikiem czy Arek z Krzyśkiem. Myślę, że oni dojrzewają i rozumieją się coraz lepiej na boisku. Każde następne zgrupowanie, kolejne ćwiczone schematy będą powodować, że ich współpraca na boisku będzie coraz lepsza - stwierdził.



Przypomniał też, że przed meczem wielu piłkarzy narzekało na zdrowie. - Mieliśmy problemy z wirusem. Na dodatek w nocy kłopoty zaczął zgłaszać Karol Linetty. W sumie było około dziesięciu zainfekowanych piłkarzy. Najgorzej wyglądało to w przypadku Bartosza Bereszyńskiego, który miał badania w szpitalu i wyjechał rano do Poznania - powiedział Brzęczek.

Źródło: newspix.pl Polacy długo męczyli się z Łotwą

Selekcjoner przyznał, że widzi mankamenty w grze zespołu w drugiej linii. - Na pewno nie jesteśmy w stu procentach zadowoleni z tego, jak funkcjonowała linia pomocy i środek pola. Musimy poprawić m.in. kwestię przyspieszenia gry. Są za duże odległości na boisku. Musimy szukać lepszych rozwiązań - stwierdził.

Życzenie selekcjonera

Dodał, że kluczowe dla sytuacji w tej grupie będą czerwcowe mecze - na wyjeździe z Macedonią Północną i u siebie z Izraelem.



- Mam nadzieję, że nasi piłkarze dalej będą grać regularnie w swoich klubach i poprawi się sytuacja w zespole ligowym Arkadiusza Recy - zakończył Brzęczek, który pochwalił tego ostatniego gracza za asystę przy pierwszym golu.

Źródło: newspix.pl U Recy było widać brak ogrania

Druga kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Niedziela, 24 marca Izrael - Austria

4:2 Polska - Łotwa 2:0 Słowenia - Macedonia Północna

1:1