Problemy Brzęczka przed Łotwą. "Mamy w zespole małą epidemię"

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

WSZYSTKO O MECZU POLSKA - ŁOTWA



Piątek tłumaczy swój fenomen: ja szukam piłki, a ona mnie znajduje Długo oglądał to... czytaj dalej » Polacy w czwartek pokonali 1:0 Austriaków, najgroźniejszego rywala w grupie G, na ich terenie. Zwycięskiego gola strzelił Krzysztof Piątek. Napastnik AC Milan jest jednym z piłkarzy, których dopadła choroba. Jego występ przeciwko Łotwie w Warszawie stoi pod znakiem zapytania.

Sztab medyczny pracuje na pełnych obrotach

- W sobotnim treningu nie wezmą udziału Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński. Początkowo w hotelu miał zostać również Krzysztof Piątek, ale ostatecznie rozpocznie zajęcia z kolegami. Infekcja zaatakowała w sumie ośmiu piłkarzy, m.in. Mateusza Klicha i Wojciecha Szczęsnego, ale oni będą trenować - powiedział Brzęczek.

Dolegliwości wiążą się przede wszystkim z bólem gardła.



- Pierwszym, którego dopadły takie problemy - jeszcze przed meczem z Austrią - był Arkadiusz Milik. Być może w hotelu w Wiedniu coś działo się z klimatyzacją, ponieważ wielu zawodników miało takie same objawy. Nasz sztab medyczny pracuje na pełnych obrotach, aby wirus nie rozpowszechniał się dalej - tłumaczył trener kadry.

Sporo odpowiedzi, kilka niewiadomych. Wnioski po meczu z Austrią Zwycięstwo z... czytaj dalej » I dodał: - Mam nadzieję, że wszyscy będą gotowi na mecz. To, ilu zawodników będzie zdrowych, zdecyduje, w jakim ustawieniu wyjdziemy.

"Przygotowujemy się na walkę"

Łotwa w pierwszej kolejce kwalifikacji uległa 1:3 Macedonii Północnej. Mimo to Brzęczek spodziewa się trudnego boju. - Łotysze zagrali pod wodzą nowego trenera i nie mieli zbyt dużo czasu na przygotowania. Patrząc na ich kadrę, to są w niej zawodnicy, którzy występują w Polsce lub kiedyś występowali. Także gra w naszym kraju to dla nich dodatkowe wyzwanie - wyjaśnił selekcjoner.



- Zdajemy sobie sprawę, że tylko maksymalne zaangażowanie, koncentracja i determinacja pozwolą nam wywalczyć trzy punkty. Zdecydowanie nie będzie to lekkie spotkanie. Przygotowujemy się na ciężką walkę. Gramy na własnym stadionie, przystąpimy do meczu w roli faworyta. Priorytetem są dla nas trzy punkty - zapowiedział Brzęczek.

Oglądaj Wideo: tvn24 Brzęczek: przygotowujemy się na ciężką walkę z Łotwą



Początek meczu Polska - Łotwa w niedzielę o godzinie 20.45. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Sonda zamknij Kto wygra mecz Polska - Łotwa? Polska Będzie remis Łotwa Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra mecz Polska - Łotwa? Wyniki głosowania 82% Polska 82% 9% Będzie remis 9% 9% Łotwa 9% Oddanych głosów: 591 zobacz wyniki

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Macedonia Północna

1 3 3-1 2. Polska

1 3

1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa

1 0 1-3