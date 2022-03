Zespół "na medal", Lewandowski "perfekcyjny". Fabiański pod wrażeniem postawy kadry

Ukraińcy świętują awans Polaków na mundial. "Nigdy nie zapomnimy Waszej wrażliwości" Awans piłkarskiej... czytaj dalej » Biało-Czerwoni na Stadionie Śląskim pokazali się z bardzo dobrej strony. W finale baraży o mundial nie dali większych szans Szwedom. Na początku drugiej połowy gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski, a potem błąd obrony przyjezdnych w pięknym stylu wykorzystał Piotr Zieliński.

Trochę chaosu

- Czuję radość. To co się wydarzyło, było czymś wspaniałym, szczególnie patrząc na te dosyć trudne okoliczności, które towarzyszyły drużynie od momentu, gdy opuścił ją trener Paulo Sousa. Patrząc na to, kiedy nowy szkoleniowiec przejmował ten zespół, tym bardziej trzeba docenić ten sukces - mówił Fabiański.

Zmiana selekcjonera to nie była jedyna komplikacja. Polacy w półfinale mieli grać z Rosją, ale po jej wykluczeniu od razu awansowali do finału baraży.

- Było trochę chaosu związanego z tą sytuacją. To moim zdaniem również nie było łatwe dla samych zawodników. Trzeba pamiętać, że przez pewien czas Sousa pracował nad jednym stylem grania i personaliami, które mu pasowały. Zdecydował się opuścić tę drużynę przed najważniejszym momentem eliminacji. Wtedy przyszedł nowy trener, który szybko musiał poznać na nowo piłkarzy. To są okoliczności naprawdę trudne. Sam selekcjoner ma praktycznie parę dni, aby fizycznie popracować z zespołem.

Szwedzi w poprzedni czwartek w półfinale baraży grali 120 minut z Czechami. Polacy wcześniej nie byli w stanie wygrać z nimi przez ponad 30 lat.

Fabiański był gościem Faktów po Faktach

- Stawka była najtrudniejszym elementem tego spotkania. Po raz pierwszy graliśmy takie pojedyncze spotkanie, które decydowało o awansie. Mierzyliśmy się z rywalem, który nam nie leży od dawna. Mamy też świeże wspomnienia z Euro 2020. Bardzo istotne było przygotowanie psychiczne, aby w cudzysłowie "udźwignąć" ten mecz. Patrząc, jak to spotkanie wyglądało, jak nasz zespół podołał i inteligentnie rozegrał to starcie, to myślę, że wywiązał się z tego na medal - komentował były reprezentant Polski.

Oglądasz Wideo: tvn24 Łukasz Fabiański o rzucie karnym Roberta Lewandowskiego w meczu ze Szwecją

Po spotkaniu Lewandowski mówił, że to był dla niego najtrudniejszy rzut karny w karierze.

- Obserwując, jak on to robi, to trudno zobaczyć jakieś emocje. Zauważyłem za to różnicę w kwestii jego radości. Gdy widzę karne dla Bayernu to widać, że jest pewność, że wie, ze strzeli. We wtorek ta radość była bardziej ekspresyjna. Towarzyszyło mu więcej emocji. Wiedział, że to jest bardzo ważny moment. Ma moment jakby zatrzymywał na chwilę czas. Jeszcze jest w stanie zerknąć na zachowanie bramkarza. Jak widzi, że golkiper wykona choć mały ruch, to umie to wykorzystać. Opracował tę technikę do perfekcji - stwierdził zawodnik West Hamu United.

W piątek odbędzie się losowanie składów grup. Polacy znaleźli się w trzecim koszyku. Nasz zespół może trafić na przykład do grupy z Francją, Urugwajem i Ghaną.

- Zawsze piłkarze to oglądają, patrzą na koszyki i na kogo można trafić. Towarzyszy temu ekscytacja. Zaczyna się potem wspólna dyskusja i dzielnie się opiniami na ten temat - dodał Fabiański.