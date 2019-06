Boniek: strasznie się obawiałem tego meczu

Video: Eurosport

Prawdopodobne ustawienie Polski na mecz z Izraelem

Choć Polacy pokonali Macedonię Północną 1:0, to jednak w piątkowym meczu nie zachwycili. Gra Biało-Czerwonych polepszyła się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Jerzyu Brzęczek wpuścił na boisko drugiego napastnika Krzysztofa Piątka. Podobnie ma być w starciu z Izraelem. Oto prawdopodobne ustawienie Polski w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji do Euro 2020.

