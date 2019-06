Koncert na Narodowym. Polacy rozbili Izrael

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia Północna – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Choć Polacy pokonali Macedonię Północną 1:0, to jednak w piątkowym meczu nie zachwycili. Gra Biało-Czerwonych polepszyła się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Jerzyu Brzęczek wpuścił na boisko drugiego napastnika Krzysztofa Piątka. Podobnie ma być w starciu z Izraelem. Oto prawdopodobne ustawienie Polski w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji do Euro 2020.

Był cierpliwy, nie obraził się na kadrę. Wielki dzień Fabiańskiego Poniedziałkowy... czytaj dalej » Wymiana uprzejmości trwała przed meczem w najlepsze. Selekcjoner Biało-Czerwonych mówił o kreatywności i bardzo dobrym wyszkoleniu technicznym rywala, dowodzący drużyną gości Andreas Herzog wychwalał siłę polskiego ataku, zapowiadając, że w obronie jego zawodnicy miejsca na błąd nie mają.



Biało-Czerwoni po trzech kolejkach liderowali grupie G. Wygrali wszystkie spotkania, goli strzeli cztery, nie tracąc przy tym żadnego. Do euforii było jednak daleko - zwycięstwa i idące za nimi punkty kibiców cieszyły, ale to, co na boisku się działo - ten chaos, brak kreatywności i odwagi, te nieporozumienia i przypadkowość - już nie. Piłkarzy z selekcjonerem też, co sami przyznawali.



Izrael zajmowała miejsce drugie, z siedmioma wywalczonymi punktami. Gdyby w Warszawie wygrał, wysforowałby się w grupie na prowadzenie.

Zaczął Piątek

Na murawę Stadionu Narodowego Polacy wybiegli w specjalnie przygotowanych strojach, z okazji jubileuszu PZPN - koszulki pionowo podzielono na dwie części, białą i czerwoną. W wyjściowym składzie Brzęczek wysłał do boju dwóch napastników, obok kapitana Roberta Lewandowskiego także Krzysztofa Piątka. Miały być gole.

Źródło: Newspix Robert Lewandowski szarżuje na bramkę strzeżoną przez Ariela Harusha



Atakować starały się obie ekipy, od samego początku. Manor Solomon nie dał sobie odebrać piłki, popędził pod bramkę strzeżoną przez Łukasza Fabiańskiego, niewiele robiąc sobie z goniących go obrońców. Dośrodkował - niecelnie.



Po drugiej stronie w polu karnym padł Lewandowski, sędzia podyktował tylko rzut rożny. Źle wykonany.



Z dystansu huknął Grzegorz Krychowiak. Nad bramką. Piotr Zieliński - w boczną siatkę. Piątek główkował - kilka metrów za wysoko. Polacy przeważali, naciskali, nic z tych akcji jednak nie wynikało.



A uważać trzeba było bardzo, bo w szeregach gości ganiał Eran Zahavi, napastnik chińskiego Guangzhou, który w tych eliminacjach bramek zdobył już siedem. Siedem, w trzech meczach, co wrażenie musiało robić. Jemu miejsca nie wolno było zostawić choćby na chwilę. Okazję miał, ale niepotrzebnie dryblował. Po chwili miał i drugą. Pokazywał, jak jest niebezpieczny.



W minucie 35. Lewandowski precyzyjnie podał do Tomasz Kędziory, ten od razu dograł do Piątką, który z bliska potężnie uderzył w okienko bramki. Ariel Harush był bezradny. 1:0.

Jeszcze przed przerwą po swojej szarży kapitan Biało-Czerwonych próbował podwyższyć na 2:0 z rzutu wolnego. Nic z tego, nie trafił.

Źródło: Newspix Radość Krzysztofa Piątka po golu w 35. minucie

Bez honorowego gola

Już po niej lewą stroną popędził Kamil Grosicki. Jego wrzutkę próbował zablokować Shiran Yeini, piłka dotknęła go w rękę. Sędzia nie miał wątpliwości, wskazał na 11. metr. Lewandowski błędów przy karnych nie popełnia, trafił do siatki w 12. kolejnym meczu na Stadionie Narodowym.

Zaraz potem na 3:0 strzelił Grosicki, bez przyjęcia, po znakomitym podaniu Zielińskiego. Nokaut. Minuta była 58., szmat czasu do ostatniego gwizdka.

Izrael nie miał pomysłu na honorowego gola. Co więcej, jego piłkarze bardzo pomogli Polakom - Harush wybił tak, że piłka trafiła pod nogi Arkadiusza Milika, który zmienił Piątka. Milik zauważył Damiana Kądziora, który też niewiele wcześniej pojawił się na boisku. 4:0. Czwarty mecz eliminacji, czwarty bez straty punktu i gola.

Źródło: Newspix Polacy nie dali rywalom szans

Polska - Izrael 4:0 (1:0).



Bramki: Krzysztof Piątek (35), Robert Lewandowski (56-karny), Kamil Grosicki (59), Damian Kądzior (84).



Żółte kartki: Grzegorz Krychowiak (Polska); Eran Zahavi, Bibras Natcho (Izrael).



Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Piotr Zieliński, Mateusz Klich (75. Jacek Góralski), Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki (77. Damian Kądzior) - Krzysztof Piątek (73. Arkadiusz Milik), Robert Lewandowski.



Izrael: Ariel Harush – Eli Dasa, Loai Taha, Sheran Yeini, Omri Ben Harush – Nir Bitton (82. Hatem Elhamed), Bibras Natcho, Beram Kayal (57. Yonatan Cohen), Manor Solomon (72. Dia Saba), Dor Peretz – Eran Zahavi.

Czwarta kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G poniedziałek, 10 czerwca Polska - Izrael

4:0 Macedonia Północna - Austria 1:4 Łotwa - Słowenia 0:5

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 4

12 8-0 2. Izrael 4

7

8-7 3. Austria

4

6

7-6 4. Słowenia 4

5

7-3 5. Macedonia Północna

4

4

5-7 6. Łotwa

4

0 1-13