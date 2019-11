Brzęczek wie, że mecz z Izraelem to nie spacerek. "Tym razem czeka nas trudniejsze zadanie"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Izraelczycy cieszą się z gry z Polakami. "Powalczymy o trzy punkty" Trener... czytaj dalej » Mecz w Jerozolimie odbędzie się kilka dni po rakietowych atakach na Izrael ze Strefy Gazy. Rozważano jego przeniesienie lub odwołanie, ale ostatecznie zdecydowano o rozegraniu meczu zgodnie z planem.

Dobry sprawdzian charakteru

- To, co się działo, nie miało na nas większego wpływu. Normalnie przygotowaliśmy się do meczu. Spędziłem półtora roku w Maccabi Hajfa. Ten czas szybko minął, zawsze przyjeżdżam tu z miłymi i wspaniałymi wspomnieniami sportowymi. Z własnego doświadczenia przekazywałem zawodnikom, że wygląda to trochę inaczej niż w przekazach medialnych. To dawało mi pewien spokój - zapewnił szkoleniowiec na konferencji prasowej.



Podopieczni Brzęczka są już pewni miejsca w przyszłorocznym Euro. Zdaniem selekcjonera ostatnie mecze eliminacji - z Izraelem i ze Słowenią w Warszawie trzy dni później - będą dobrym sprawdzianem charakteru drużyny.



- Bez względu na to, jaka jest sytuacja, jaki jest mecz, trzeba dawać z siebie wszystko. To bardzo ważny etap dla naszego zespołu - podkreślił szkoleniowiec.

W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami w Warszawie gospodarze zwyciężyli 4:0. Brzęczek nie spodziewa się, aby w rewanżu poszło Polsce równie gładko.



- Zdajemy sobie sprawę, że tym razem czeka nas trudniejsze zadanie. Izrael jest mocny, szczególnie w ofensywie. Przy stanie 0:0 w Warszawie miał szansę na zdobycie bramki, ale mecz ułożył się inaczej - skomentował.



Dodał, że Izrael przed własną publicznością jest mocniejszy niż na wyjazdach. - To bardzo trudny teren. Od dłuższego czasu ta drużyna chyba nie przegrała meczu u siebie. To świadczy o sile tego zespołu. Ma niesamowity potencjał. Eran Zahavi zdobył 11 bramek i jest na tym etapie najlepszym strzelcem eliminacji. Jeśli spojrzymy, jakie to były bramki, to co najmniej połowa z nich może kandydować do gola sezonu. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dobry to jest napastnik - podkreślił.

- W Warszawie wygraliśmy "na zero", w tym meczu też nie będziemy chcieli pozwolić na to, aby zawodnicy ofensywnej formacji dochodzili do sytuacji bramkowych. Jutro wieczorem okaże się, jak będziemy realizować nasze założenia taktyczne - powiedział Brzęczek.

Bez Rybusa, ale z Krychowiakiem

W meczu nie weźmie udziału Maciej Rybus, który doznał urazu podczas rozgrzewki przed meczem Lokomotiwu Moskwa w miniony weekend. "Na pewno nie będzie do naszej dyspozycji" - poinformował Brzęczek.



W pierwszej połowie spotkania Lokomotiwu boisko z urazem musiał opuścić również Grzegorz Krychowiak, ale 29-letni pomocnik jest już w pełni sił po wstrząśnieniu mózgu.



- Jeśli chodzi o grę w kasku, to Grzegorz na pewno nie może sobie na to pozwolić. To nie wchodzi w rachubę - zażartował Brzęczek o Krychowiaku, który znany jest ze stylowego ubioru.



W pełni zdrowy jest również Robert Lewandowski, mimo że prawdopodobnie w grudniu czeka go operacja przepukliny. Jeszcze przed wylotem do Izraela z powodu kontuzji mięśni brzucha zgrupowanie opuścił Arkadiusz Milik. Napastnik Napoli wrócił do klubu, gdzie przechodzi kolejne badania.



Biało-czerwoni mają 19 punktów i prowadzą w grupie G. Izrael ma 11 "oczek" i praktycznie nie ma już szans na zajęcie drugiego miejsca, również premiowanego awansem.