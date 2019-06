Pięć wniosków po meczu Polaków z Izraelem

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia Północna – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Choć Polacy pokonali Macedonię Północną 1:0, to jednak w piątkowym meczu nie zachwycili. Gra Biało-Czerwonych polepszyła się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Jerzyu Brzęczek wpuścił na boisko drugiego napastnika Krzysztofa Piątka. Podobnie ma być w starciu z Izraelem. Oto prawdopodobne ustawienie Polski w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji do Euro 2020.

Po trzech spotkaniach w eliminacjach do Euro 2020 sytuacja Polaków w grupie była komfortowa. Trzy mecze, cztery strzelone gole, zero straconych i dziewięć punktów. Tym razem rywalem był Izrael, a więc ekipa, która po trzech meczach miała na koncie dwa zwycięstwa i remis.

1. Wreszcie dało się na to patrzeć

Koncert na Narodowym. Polacy rozbili Izrael Do przerwy Polacy... czytaj dalej » Od pierwszej minuty to spotkanie oglądało się ze zdecydowanie większą przyjemnością niż choćby piątkowe w Skopje. W Macedonii Północnej Polacy zagrali bez werwy, pomysłu, po prostu słabo. Najważniejsze były jednak trzy punkty. W poniedziałek na Stadionie Narodowym gospodarze prezentowali się lepiej. Przede wszystkim żywiej biegali i atakowali. Widać było większe zaangażowanie. Co chwilę w pole karne przyjezdnych wpadały dośrodkowania. Niestety, przez ponad pół godziny brakowało dokładności i tak naprawdę nic z tego nie wynikało. Na szczęście zmieniło się to w momencie znakomitego włączenia się do akcji Lewandowskiego i jego prostopadłego zagrania w pole karne w 35. minucie. Po zmianie stron Polacy strzelili dwa gole w 180 sekund. Potem dołożyli jeszcze jednego w końcówce.

2. Trener wysłuchał Lewandowskiego

Po spotkaniu z Macedonią Północną kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski ponownie zaapelował do selekcjonera, aby ten w następnym meczu zdecydował się na wystawienie od pierwszej minuty dwóch napastników. Jerzy Brzęczek w końcu przystał na te sugestie i oprócz napastnika Bayernu, na placu gry zobaczyliśmy od początku Krzysztofa Piątka. "Il Pistolero" strzelał zwycięskie gole w meczach z Austrią i Macedonią, ale wtedy, gdy pojawiał się na murawie po przerwie. Teraz zdobył bramkę w 35. minucie. Wspaniale kopnął po podaniu Tomasza Kędziory.

Źródło: Newspix Radość Krzysztofa Piątka po golu w 35. minucie

3. Przebudzenie Zielińskiego

Polacy podzielili się chwałą. Oceniamy Biało-Czerwonych Polacy wygrali z... czytaj dalej » Od lat wiadomo, że reprezentacja Polski nie umie skutecznie przeprowadzać akcji atakiem pozycyjnym. Po prostu brakuje nam odpowiedniego rozgrywającego, który potrafiłby kierować poczynaniami kolegów. Wprawdzie na taką osobę kreowany jest Piotr Zieliński, ale nadal w kadrze nie potrafi pokazać takich umiejętności. Kluczem do zwycięstw są zatem kontry. I tak właśnie było w poniedziałek. W jednej z takich akcji wziął właśnie udział Zieliński, który tego dnia w końcu został inaczej ustawiony na murawie. Już nie musiał grać na pozycji tzw. dziesiątki i to była dobra zmiana. W 59. minucie pomocnik Napoli wspaniale podał w pole karne do Kamila Grosickiego. To była jedna z lepszych asyst "Ziela" w karierze. Na dodatek to była pierwsza asysta napastnika w kadrze od czasu spotkania z Senegalem na mistrzostwach świata w Rosji w zeszłym roku.

4. Niespodziewana skuteczność w ataku i obronie

Boniek: strasznie się obawiałem tego meczu Mało komu... czytaj dalej » Trzy pierwsze spotkania w obecnych eliminacjach to była droga przez mękę. Wprawdzie Polacy wygrywali, ale trudno było ze spokojem patrzeć na ich poczynania. W starciach z Austrią, Łotwą i Macedonią Północną mieli łącznie tylko nieco ponad dziesięć celnych strzałów. Zdobyli cztery bramki. W poniedziałek zmierzyli się z zespołem, który jeszcze w kwalifikacjach nie przegrał, ale być może to dodatkowo zmotywowało Biało-Czerwonych. Tego dnia gospodarze mieli wprawdzie tylko cztery celne strzały, ale wszystkie znajdowały drogę do bramki przyjezdnych. W dwóch przypadkach bardzo jednak w tym pomógł izraelski golkiper Ariel Harush. Można było odnieść wrażenie, że goście grają bez bramkarza. Warto dodać, że Polacy w czterech meczach kwalifikacji nie stracili jeszcze gola. Sami strzelili osiem.

5. Spokojne lato Brzęczka

Były trener Wisły Płock miał nieudany początek pracy w kadrą. W pierwszych sześciu meczach na jesieni zeszłego roku nie odniósł nawet jednego zwycięstwa. Drużyna pod jego wodzą zanotowała trzy remisy i tyle samo porażek. W 2019 roku wszystko zmieniło się jak za dotknięciem magicznej różdżki. Reprezentacja zaczęła grać poważne mecze w o stawkę i jak na razie ma bilans stuprocentowy. Cztery spotkania, cztery zwycięstwa. Wreszcie przekonujący sukces, a więc poniedziałkowa wygrana nad Izraelem sprawia, że sytuacja zespołu w grupie eliminacyjnej do Euro 2020 jest komfortowa. Przyjemna i sympatyczna jest także rzeczywistość wokół Brzęczka. Jego krytyków będzie teraz jeszcze mniej. We wrześniu starcia ze Słowenią i Austrią.

Źródło: Newspix Drużyna Jerzego Brzęczka pędzi po awans na Euro



Polska - Izrael 4:0 (1:0)

Bramki: Krzysztof Piątek (35), Robert Lewandowski (56-karny), Kamil Grosicki (59), Damian Kądzior (84).



Żółte kartki: Grzegorz Krychowiak (Polska); Eran Zahavi, Bibras Natcho (Izrael).



Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Piotr Zieliński, Mateusz Klich (75. Jacek Góralski), Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki (77. Damian Kądzior) - Krzysztof Piątek (73. Arkadiusz Milik), Robert Lewandowski.

Izrael: Ariel Harush – Eli Dasa, Loai Taha, Sheran Yeini, Omri Ben Harush – Nir Bitton (82. Hatem Elhamed), Bibras Natcho, Beram Kayal (57. Yonatan Cohen), Manor Solomon (72. Dia Saba), Dor Peretz – Eran Zahavi.

Czwarta kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G poniedziałek, 10 czerwca Polska - Izrael

4:0 Macedonia Północna - Austria 1:4 Łotwa - Słowenia 0:5

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 4

12 8-0 2. Izrael 4

7

8-7 3. Austria

4

6

7-6 4. Słowenia 4

5

7-3 5. Macedonia Północna

4

4

5-7 6. Łotwa

4

0 1-13