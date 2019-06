Jasny cel piłkarzy Brzęczka. Zatrzymać Zahaviego i zgubić grupę pościgową

Subiektywna ocena meczu Macedonia – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Wyjątkowe koszulki na stulecie. W takich strojach Polacy zagrają z Izraelem Polski Związek... czytaj dalej » W XXI wieku żadnemu selekcjonerowi reprezentacji Polski nie udało się zanotować równie udanego początku eliminacji. Po dwa zwycięstwa w trzech pierwszych meczach kwalifikacji mieli Jerzy Engel (eliminacje MŚ 2002), Paweł Janas (MŚ 2006), Leo Beenhakker (MŚ 2010) oraz dwukrotnie Adam Nawałka - w kwalifikacjach ME 2016 i MŚ 2018.

Choć zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka nie imponuje efektowną grą, efektywności odmówić mu nie sposób. W piątek Biało-Czerwoni dość szczęśliwie pokonali w Skopje Macedonię Północną 1:0, a wcześniej - w marcu - wygrali w Wiedniu z Austrią 1:0 i w Warszawie z Łotwą 2:0.

Zgubić grupę pościgową

Ewentualne zwycięstwo z Izraelem sprawiłoby, że nad drugą drużyną w tabeli Polacy powiększyliby przewagę do pięciu punktów. To dałoby piłkarzom Brzęczka ogromny komfort psychiczny przed kolejnymi wyzwaniami. Łatwo jednak nie będzie, bo piątkowym zwycięstwem 3:0 na wyjeździe z Łotwą Izrael pokazał, że na koniec sezonu jego piłkarze znajdują się w bardzo dobrej formie.

Brzęczka bronią tylko wyniki

- Izrael prezentuje się bardzo przyzwoicie, grają fajną, ofensywną piłkę, z rozmachem i mają świetnego strzelca. Eran Zahavi w tych eliminacjach strzelił już siedem goli i Lewandowski może patrzeć na jego dorobek z zazdrością – zauważył 29-krotny reprezentant Polski Andrzej Iwan. – Natomiast polska reprezentacja kompletnie nie radzi sobie w grze pozycyjnej. Prezentowany przez tę drużynę futbol jest kompletnie pozbawiony estetyki. To się w głownie nie mieści. Na razie trenera Brzęczka bronią tylko wyniki, ale ja chciałbym w końcu zobaczyć dobrze grającą reprezentację. Na to się jednak nie zanosi – dodał były gwiazdor Wisły Kraków i Górnika Zabrze.

Źródło: Newspix Jerzy Brzęczek i Kamil Grosicki w trakcie meczu z Macedonią Północną

Izrael w formie

To nie odosobniona opinia na temat ostatnich występów Biało-Czerwonych. Co więcej,podobne zdanie o swojej grze mają sami reprezentanci. Ta świadomość najpewniej sprawi, że w ich szeregach nikt nie zlekceważy poniedziałkowego rywala.

Co zagrało, a co poszło nie tak? Wnioski po meczu Polaków Po raz kolejny w... czytaj dalej » - Patrząc na grę Izraela, to na pewno będzie bardzo ciężki mecz, ale dla nas bardzo ważny. Mam nadzieję, że jeśli pierwszy mecz był słabszy w naszym wykonaniu, to drugi będzie lepszy. Liczę, że w tym krótkim czasie uda nam się poprawić pewne elementy – stwierdził kapitan Robert Lewandowski.

- Mam nadzieję, że w poniedziałek wygramy i przybliżymy się do awansu na Euro 2020. Jednak reprezentacja Izraela również jest mocna i cały czas to pokazuje. Do końca tego meczu musimy być skupieni, bo wiemy, że jeśli go nie wygramy, to później możemy mieć trudności – przyznał z kolei Krzysztof Piątek.

Zagrać dwoma napastnikami

Być może pozytywny wpływ na Polaków mogłaby mieć zmiana ustawienia i gra dwoma napastnikami.

- Trenuje się po to, żeby grać, ale to trener ustala skład. Plan miał taki, abym wszedł na boisko i strzelił gola. Wszedłem i zrobiłem to. Mam nadzieję, że będziemy grali w ustawieniu z dwoma napastnikami. Widać, że wówczas nasza gra jest lepsza i stwarzamy więcej sytuacji – ocenił Piątek.

- Grając jednym napastnikiem ciężej jest nam utrzymać się przy piłce i zagrać do przodu, szczególnie jeżeli rywale grają w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami. Wówczas trudniej jest coś wykreować w ofensywie – dodał Lewandowski.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski w meczu z Macedonią Północną

Czarodziej Eran Zahavi

Równie ważna będzie również gra w defensywie. Izrael w trzech meczach eliminacyjnych zdążył już strzelić osiem goli, z których aż siedem było autorstwa Erana Zahaviego.

- Po układzie tabeli widać, że Izraelczycy są bardzo dobrą drużyną. Praca trenera Andreasa Herzoga przynosi szybko efekty. Ten zespół jest bardzo dobry jeśli chodzi o poruszanie się, kreowanie sobie sytuacji. Ma supersnajpera, który w piątek zdobył trzy bramki. To bardzo niebezpieczny rywal i na pewno, jeśli chcemy zdobyć punkty, musimy podnieść nasz poziom gry w porównaniu do tego, jaki prezentowaliśmy przeciwko Macedonii– przestrzegł trener Jerzy Brzęczek.

W meczu z Izraelem szkoleniowiec reprezentacji Polski nie będzie mógł liczyć nakontuzjowanego Arkadiusza Recę (Atalanta Bergamo) i Wojciecha Szczęsnego (Juventus FC), który po zabiegu artroskopii kolana wróci do gry za około półtora miesiąca.

Z kolei goście będą musieli radzić sobiebez czołowego napastnika Munasa Dabbura (Red Bull Salzburg), który do reprezentacji trenera Andreasa Herzoga nie dołączył z powodu ślubu.

MECZ POLSKA - IZRAEL - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Kiedy?

Poniedziałek, 10 czerwca, godzina 20.45

Gdzie?

Stadion Narodowy, Warszawa

Kto sędzią?

Tobias Stieler (Niemcy)