Ostrzeżenie przed meczem z Izraelem. Zahavi straszy i celuje w rekord Lewandowskiego

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

W piątek Polacy pokonali w Skopje Macedonię Północną 1:0 i z dziewięcioma punktami utrzymali prowadzenie w grupie G. Na tym jednak koniec dobrych informacji, bo patrzenie na grę drużyny Jerzego Brzęczka mogło przyprawić o ból zębów.

Źródło: Newspix Krzysztof Piątek zapewnił Polakom wygraną w Skopje

Biało-Czerwoni mają teraz kilkadziesiąt godzin na analizę i przygotowanie się do poniedziałkowego starcia na Stadionie Narodowym z Izraelem. Jeśli nie wyciągną odpowiednich wniosków, goście mogą zdobyć warszawską twierdzę. Argumenty ku temu mają. Przede wszystkim w osobie Erana Zahaviego, który od początku eliminacji szokuje piłkarską Europę, a z pewnością i siebie samego.

42 występy w kadrze, osiem goli

Co zagrało, a co poszło nie tak? Wnioski po meczu Polaków Po raz kolejny w... czytaj dalej » Napastnik najbliższego rywala Polaków to żaden młodzian, którego talent nagle eksplodował. Zahavi ma 31 lat, a wielkiej europejskiej piłki raczej nie dotykał. Owszem, w rodzimej lidze potrafił imponować skutecznością, ale już w bardzo przeciętnym Palermo sobie nie poradził. Obecnie nieźle radzi sobie w lidze chińskiej, ale tam poziom rozgrywek na kolana nie rzuca.

Przez długie lata nie potrafił również nic wielkiego zdziałać w barwach reprezentacji. W tej zadebiutował już niemal dziewięć lat temu i do marca bieżącego roku w 42 meczach uzbierał osiem goli.

Wystartowały eliminacje Euro 2020 i Zahavi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z napastnika bardzo przeciętnego zmienił się w najskuteczniejszego snajpera na kontynencie.

Bez niego Izrael mógłby nie mieć żadnego z siedmiu punktów, które ugrał w trzech meczach. Snajper zaczął od trafienia w meczu ze Słowenią (1:1), a później w pojedynkę rozbił Austrię (4:2) i Łotwę (3:0), obu ekipom aplikując po trzy gole.

Źródło: PAP/EPA/Toms Kalnins Zahavi (w środku) strzelił w piątek hat-tricka

Strzał głową, prawa, lewa noga, uderzenie z dystansu, nawet z rzutu wolnego - nagle okazało się, że Zahavi ma wszystko. I to wszystko może martwić Brzęczka przed poniedziałkowym meczem, bo jeden piłkarz zdobył dla Izraela siedem z ośmiu goli. Drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy eliminacji - Rumun Claudiu Keseru - ma pięć zdobytych bramek, co także jest wybornym wynikiem.

Rekord Lewandowskiego zagrożony?

Prawnik z Hamburga poprowadzi kolejny mecz Polaków Niemiec Tobias... czytaj dalej » Skuteczność wycenianego na dziewięć milionów euro piłkarza może też niepokoić Roberta Lewandowskiego. To właśnie do kapitana Biało-Czerwonych należy obecnie strzelecki rekord eliminacji mistrzostw Europy. W tych poprzednich, do turnieju we Francji w 2016 roku, zawodniki Bayernu trafiał do siatek rywali aż 13 razy. Po trzech meczach Izraelczyk minął już półmetek do podobnego osiągnięcia.

Jesienią 2015 roku, na analogicznym etapie eliminacji, Lewandowski miał na koncie cztery bramki, a wszystkie wbił słabiutkiemu Gibraltarowi.

Reprezentacja Polski jest obecnie daleka od optymalnej formie, ale Zahaviemu o powiększenie dorobku wcale łatwo nie będzie - Biało-Czerwoni w walce o Euro 2020 nie stracili jeszcze gola.

Trzecia kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Piątek, 7 czerwca Austria - Słowenia

1:0 Łotwa - Izrael

0:3 Macedonia Północna - Polska 0:1