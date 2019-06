Polacy podzielili się chwałą. Oceniamy Biało-Czerwonych

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia Północna – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Choć Polacy pokonali Macedonię Północną 1:0, to jednak w piątkowym meczu nie zachwycili. Gra Biało-Czerwonych polepszyła się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Jerzyu Brzęczek wpuścił na boisko drugiego napastnika Krzysztofa Piątka. Podobnie ma być w starciu z Izraelem. Oto prawdopodobne ustawienie Polski w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji do Euro 2020.

Łukasz Fabiański (4,5) - w 50. meczu w reprezentacji zagrał bez zarzutu, ale też i goście nie zmusili go do jakiś parad. W pierwszej odsłonie pewnie obronił trzy niezbyt groźne strzały. Później nie miał już wiele roboty.

Tomasz Kędziora (4,5) - odważnie podłączał się do akcji ofensywnych. Przyniosło to skutek w 35. minucie, kiedy sprytnie odegrał do Piątka, co skończyło się golem. Pod własnym polem karnym solidny.

Kamil Glik (4,5) - bardzo solidny w defensywie. Wygrywał pojedynki w powietrzu, na murawie Izraelczycy odbijali się od niego jak od ściany. Strzelał głową po rzucie rożnym, ale mocno niecelnie.

Jan Bednarek (4,5) - od pewnego czasu mocny punkt polskiej obrony. Bardzo dobrze przecinał podania rywali. W 25. min doskonale powstrzymał szarżującego w polu karnym Zahaviego. Gdyby dał się minąć, pewnie byłby gol dla Izraela.

Bartosz Bereszyński (4) - starał się, ale mniej widoczny niż Kędziora po drugiej stronie boiska. Jego współpraca na lewej flance z Grosickim niezbyt się zazębiała. W obronie bez błędów.

Piotr Zieliński (4,5) - w poprzednim meczu był niewidoczny w środku pomocy, na Narodowym od początku aktywny na prawej stronie. W 20. minucie niewiele się pomylił, strzelając płasko obok słupka. Innym razem uderzenie zablokowali obrońcy. W drugiej połowie jego znakomite crossowe podanie Grosicki zamienił na bramkę.

Grzegorz Krychowiak (4,5) - w pierwszej połowie strzelał z dystansu i z woleja. Jak zwykle ambitnie walczył o każdą piłkę, choć raz nieprzepisowo, za co dostał żółtą kartkę. Dalekie podanie "Krychy" do Grosickiego zaowocowało rzutem karnym. Sporo odbiorów wybijało z gry przeciwników.

Mateusz Klich (4) - trudno mu odmówić braku zaangażowania. Próbował nie tylko przerywać akcje rywali, ale i wykreować sytuacje dla kolegów (choć akurat z tym było gorzej). Na pewno wypadł lepiej, niż w poprzednich konfrontacjach. Zmienił go w drugiej odsłonie Góralski.

Kamil Grosicki (5) - starał się, szarpał, absorbował rywali na swojej stronie. Długo jego szarże nie przynosiły konkretnego rezultatu. Wystarczyło jednak, by w 58. minucie popędził sprintem lewą stroną, a po chwili wywalczył rzut karny. Jego kapitalny strzał z powietrza dał prowadzenie 3:0, a indywidualnie 13. gola w reprezentacji.

Koncert na Narodowym. Polacy rozbili Izrael Do przerwy Polacy... czytaj dalej » Robert Lewandowski (4,5) - jak zwykle dużo biegający i szukający podania w okolicach pola karnego. Na początku piłka niezbyt się go jednak słuchała. To szybko poszło w niepamięć, bo jego prostopadłe podanie było kluczowe przy pierwszej bramce. Szarża "Lewego" dała też rzut wolny, po którym sam faulowany uderzył nad bramką. Bez problemu za to zamienił na gola "jedenastkę".

Krzysztof Piątek (4,5) - po blisko pół godzinie gry miał okazję na gola, ale strzelał głową nad poprzeczką. Poprawił się pięć minut później, kiedy z ostrego kąta wpakował piłkę pod poprzeczkę bramki Izraela i otworzył wynik. W drugiej odsłonie mniej widoczny.

Zmiennicy grali zbyt krótko, by ich ocenić na tle kolegów:

Arkadiusz Milik - pojawił się na boisku w 73. minucie za Piątka. W tak krótkim czasie zdołał zanotować asystę, po fatalnym błędzie bramkarza.

Jacek Góralski - wszedł kwadrans przed końcem spotkania za Klicha. Zdołał kilka razy popisać się skutecznym odbiorem.

Damian Kądzior - w 77. minucie zmienił Grosickiego. Z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem i mógł się cieszyć z gola.

Czwarta kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G poniedziałek, 10 czerwca Polska - Izrael

4:0 Macedonia Północna - Austria 1:4 Łotwa - Słowenia 0:5